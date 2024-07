Rali técnico, decisão da taxa BOK, recorde do Nikkei

As ações de chips estavam entre os maiores vencedores do pregão dos EUA. As ações listadas nos EUA da fabricante taiwanesa de semicondutores subiram 3,5% depois que os lucros de abril a junho superaram as estimativas de Wall Street.

A empresa de chips Qualcomm subiu 0,8%, enquanto a Broadcom ganhou 0,7%. A queridinha da inteligência artificial Nvidia subiu 2,7%.

Na Ásia, os investidores procuram algum optimismo nas acções tecnológicas da região, especialmente no Japão, onde as empresas relacionadas com chips lideraram o Nikkei 225.

Os anúncios económicos da região na quinta-feira incluíram as encomendas de maquinaria do Japão em Maio e a decisão sobre as taxas do Banco da Coreia.