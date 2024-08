Quer congelar seu crédito após uma violação de dados públicos nacionais? Veja como

Pensei em congelar meu crédito por semanas antes de fazer isso. Como autor de finanças pessoais que cobre roubo de identidade, sei que isso pode acontecer Tornando mais difícil para os cibercriminosos Abrir uma nova conta de crédito em meu nome – mas isso seria difícil para mim.

Ao congelar seu crédito, você deve congelá-lo ou “derretê-lo” manualmente sempre que quiser solicitar um novo cartão de crédito, empréstimo de carro ou hipoteca.

O processo de congelamento do seu crédito não é simples. Isso inclui o registro de contas individuais Três grandes agências de crédito dos EUAEquifax, TransUnion e Experian e congele seu crédito manualmente online ou por telefone ou correio.

Mas há duas vantagens que me convenceram. Primeiro, congelar seu crédito é totalmente gratuito. Em segundo lugar, você fica tranquilo sabendo que neutralizou uma ferramenta fundamental no manual dos ladrões de identidade.

Por que congelei meus relatórios de crédito?

As violações de dados acontecem com mais frequência do que você pensa. Além disso, seus dados podem ter sido comprometidos pelo menos uma vez. Apenas este ano, a Ticketmaster e a AT&T relataram violações de dados que afetaram milhões de clientes. Um suposto hack na empresa de pesquisa de antecedentes National Public Data também pode ter comprometido os dados pessoais de 2,9 bilhões de pessoas, de acordo com um novo processo.

Recentemente, notei um aumento na quantidade de mensagens fraudulentas que recebi no meu telefone e na minha caixa de entrada de e-mail. A maioria era fácil de detectar, mas alguns foram bem pesquisados.

Tenho recebido diversas mensagens perguntando se tenho costelas e me oferecendo novas oportunidades de emprego. A enxurrada de mensagens, telefonemas e e-mails me fez pensar que a qualquer momento – distraído ou com pressa de voltar para minha mesa para a próxima reunião – eu poderia ser vítima de um golpe que poderia levar ao roubo de identidade.

Congelar meu crédito é uma das melhores maneiras de proteger seus dados e dinheiro – mas não é infalível. Fraudadores e ladrões de identidade podem acessar minhas informações pessoais por meio de contas existentes. No entanto, posso minimizar os danos.

Como congelo meu crédito com TransUnion, Equifax e Experian

Ao congelar seu crédito, você deve fazê-lo em cada uma das três principais agências de crédito. Isso exigiu a criação de contas em cada um deles – um processo que levou cerca de 30 minutos online. Em geral, serão solicitadas as mesmas informações: seu nome, data de nascimento e os últimos quatro dígitos do seu número de Seguro Social. Você deve concluir a autenticação de dois fatores por mensagem de texto ou e-mail.

TransUnion e Equifax têm guias dedicadas em seu painel para congelar seu crédito após criar uma conta. Alguns cliques e está tudo pronto.

A Experian torna essa opção um pouco mais difícil de encontrar. Depois de alguns cliques, encontrei duas maneiras de ativar o Free Security Disable.

Passe o mouse e clique em “Crédito” no seu painel Bloqueio de crédito Experian – A oferta de pagamento da Experian funciona como um congelamento de crédito, mas bloqueia seu relatório de crédito instantaneamente, entre outros recursos. Nessa página, você verá uma opção gratuita “Desativar segurança”.



Captura de tela de Danny Santana/CNET

Quando estiver logado, role até o final da página e clique em Experian Credit Lock para retornar à mesma página. Todas as três agências de crédito confirmarão o congelamento de seu crédito por e-mail.

Se não quiser abrir contas online, você pode ligar para cada agência de crédito para congelar seu crédito. Aqui estão os números de cada um:

TransUnion – 800-916-8800

Equifax – (888) 298-0045

Experian-888-397-3742

Cada agência deve congelar seu crédito dentro de um dia útil após você solicitar o congelamento de crédito. Quando você precisar congelar seu crédito, Experian, TransUnion e Equifax deverão congelar seu crédito dentro de uma hora. Por correio, pode levar até três dias úteis para congelar e congelar seu crédito.

Congelar seu crédito não resolverá todas as suas preocupações com roubo de identidade

Configurar um congelamento de crédito é muito simples. Mas não vou dizer que o congelamento do seu crédito será confortável. Aqui estão algumas desvantagens a serem consideradas:

Você deve congelar seu crédito sempre que abrir uma nova conta

Se você está pensando em solicitar um novo cartão de crédito, procurar sua primeira casa ou obter um empréstimo para um carro novo, é uma boa ideia esperar até depois de abrir uma conta antes de congelar seu crédito.

Congelar seu crédito evita que cibercriminosos ou ladrões de identidade abram novas contas de crédito em seu nome. Mas isso também impede você. Para abrir uma nova conta de crédito, você deve fazer login em suas contas ou entrar em contato com cada uma das três agências de crédito para congelar temporariamente seu crédito.

Uma falsa sensação de segurança

Congelar seu crédito é um bom passo para proteger sua identidade, mas ainda pode ser roubado.

Você pode considerar inscrever-se em um serviço de proteção contra roubo de identidade. Os planos individuais normalmente começam em US$ 7 a US$ 15, dependendo da quantidade de financiamento e rastreamento de identidade que você deseja. Com um programa de proteção contra roubo de identidade, você pode monitorar seu crédito, contas bancárias e a dark web em busca de dados de identificação pessoal ou PII, seus ou de sua família.

Alternativamente, você pode aproveitar as ferramentas gratuitas à sua disposição. Revise seu cartão de crédito mensal e extratos bancários. Veja seu histórico de reclamações médicas on-line e seu relatório de crédito. Você pode baixar seu relatório de crédito gratuito AnnualCreditReport.com.

Não impede mensagens de spam

Infelizmente, se os fraudadores tiverem seu número de telefone ou e-mail, você não poderá impedi-los de tentar desviar dinheiro de suas contas existentes.

É melhor bloquear números de telefone e endereços de e-mail de remetentes não autorizados sempre que receber uma mensagem estranha. Além disso, reserve um tempo para ler as mensagens com atenção antes de clicar em um link.

Isto não põe fim a novas ofertas de empréstimos

Congelar seu crédito não removerá spam e ofertas reservadas que você receber. O congelamento de crédito tem como objetivo evitar consultas difíceis sobre seu crédito, como solicitações de aluguel ou de empréstimo estudantil. Você ainda pode esperar ofertas de empresas de cartão de crédito, seguradoras e muito mais.

Instituições financeiras e cobradores de dívidas com quem você já tem relacionamento também podem verificar seu crédito. Em circunstâncias especiais, o governo federal, estadual e local também poderá fazê-lo.

Empresas de monitoramento de crédito como Credit Karma e Credit Sesame podem fornecer sua pontuação de crédito mais recente.

Você ainda precisa de uma boa higiene de senha

Mesmo que seu crédito esteja congelado, você ainda deve praticar uma boa higiene de senhas. Certifique-se de não usar as mesmas informações de login em vários sites – usar o mesmo login é uma tática comum dos cibercriminosos.

Se controlar suas senhas for complicado, considere pagar por um gerenciador de senhas.

Não protege as informações da sua conta bancária

Mesmo que congele o seu crédito, é sua responsabilidade proteger as informações da sua conta bancária contra fraudadores.

Se você acidentalmente fornecer números de conta ou informações de login a cibercriminosos, entre em contato com seu banco imediatamente e altere sua senha.

No final, estou feliz que meu crédito tenha parado

Existem prós e contras em congelar sua dívida. Mas sem planos de abrir uma nova conta tão cedo, valeu a pena para mim. Eu também me sinto seguro depois de fazer isso. É bom saber que eu dei uma chave no esquema de qualquer cibercriminoso.

Claro, as mensagens de spam continuam chegando. Mas sou bom em ser o guardião das minhas contas financeiras. Tenho o hábito de verificar regularmente meus extratos bancários e de cartão de crédito.