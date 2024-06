Promotores dos EUA querem que Boeing enfrente acusações criminais

autor, João da Silva

estoque, Correspondente Comercial

24 de junho de 2024

Os promotores dos EUA recomendaram que o Departamento de Justiça (DoJ) apresentasse acusações criminais contra a Boeing.

Isso segue a alegação do DoJ de que a fabricante de aviões violou um acordo relacionado a dois acidentes fatais envolvendo sua aeronave 737 MAX, que mataram 346 pessoas.

A Boeing se recusou a comentar quando contatada pela BBC, mas negou anteriormente ter violado um acordo de processo diferido.

O DoJ tem até 7 de julho para tomar uma decisão final sobre processar a empresa. O DoJ se recusou a comentar.

A recomendação não é definitiva e os detalhes de qualquer possível ação criminosa não são conhecidos, segundo a CBS, parceira norte-americana da BBC.

“Esta é uma decisão muito importante”, disse Ed Pearson, diretor executivo da Fundação para Segurança da Aviação e ex-gerente sênior da Boeing.

Ele disse ao programa Radio 4 Today da BBC: “Há problemas com esses aviões. Vemos problemas com esses aviões, estou falando do 737 Max, do 787, e isso reflete liderança.”

Os acidentes de avião – ambos envolvendo o 737 Max da Boeing – ocorreram com seis meses de diferença.

Um acidente envolvendo a Lion Air da Indonésia ocorreu em outubro de 2018, seguido por um voo da Ethiopian Airlines em março de 2019.

Na semana passada, familiares das vítimas instaram os procuradores a pedirem 25 mil milhões de dólares (14,6 mil milhões de libras) em multas contra a Boeing e processos criminais.

Sob um acordo alcançado em 2021, a Boeing disse que pagaria um acordo de US$ 2,5 bilhões e os promotores concordaram em pedir ao tribunal que retirasse as acusações criminais após três anos se a empresa cumprir certas condições estabelecidas no acordo de acusação diferida. READ Nikola Jokić: A polícia da NBA e de Denver está investigando o incidente envolvendo o irmão do duas vezes MVP

Mas no mês passado, o DoJ disse que a Boeing violou o acordo ao não “projetar, implementar e fazer cumprir um programa de conformidade e ética para prevenir e detectar violações das leis antifraude dos EUA em todas as suas operações”.

Calhoun testemunhou que a empresa “aprendeu” com os erros do passado e que o processo para denunciantes de funcionários estava “funcionando” – mas os legisladores o acusaram de não fazer o suficiente para corrigir uma cultura de retaliação.

Como parte de uma investigação em andamento, denunciantes da Boeing relataram ao Senado em abril sobre sérios problemas de fabricação com os modelos 737 Max, 787 Dreamliner e 777.

Calhoun deixará o cargo de executivo-chefe no final de 2024, após menos de cinco anos no cargo, com um pacote salarial no valor de US$ 33 milhões. Ele estará no conselho da Boeing.

Calhoun assumiu o cargo de Dennis Muilenburg, que foi demitido após dois acidentes.

Pearson disse que as mudanças no topo da Boeing foram “exageradas” e que quando Calhoun foi nomeado presidente-executivo em 2019, ele já estava na empresa há uma década.