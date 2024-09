Principais histórias da semana 2 da NFL: próximo capítulo do Bengals-Chiefs; CJ Stroud, Caleb Williams na SNF

A NFL inicia a temporada de 2024 em grande estilo, oferecendo uma lista cheia de ação com confrontos renovados, novos rostos, performances de retorno e tudo, desde 10 jogos até um touchdown ou menos.

A Semana 2 pode entregar o encore que merece? A ação começou na noite de quinta-feira entre os rivais da divisão Buffalo e Miami, com os Bills vencendo por 31-10 – e os Dolphins se perguntando o que aconteceria depois que Tua Tagovailoa sofreu outra concussão. Começa no domingo com mais 14 competições antes de terminar na noite de segunda-feira na Filadélfia para Falcons-Eagles.

Aqui estão seis histórias atraentes da NFL a serem seguidas na Semana 2. (Veja programação aqui.)

1. Quais times 0-1 irão se recuperar?

As 16 equipes que perderam na semana passada vão se recuperar com desempenhos que refletem melhorias e promessas. Um buraco de 0-2 não é desejável, já que as chances de chegar aos playoffs após tal início não são grandes. (Desde 2002, cerca de 90% dos times 0-2 perderam os playoffs.)

O domingo não poderia chegar rápido o suficiente para Aaron Rodgers e os Jets, que entraram na temporada com expectativas para o Super Bowl, mas viram muito mais contra um verdadeiro candidato em San Francisco. Rodgers voltou de uma ruptura no tendão de Aquiles e escapou ileso do jogo de domingo à noite. Mas o ataque de Nova York fracassou. Rodgers completou 13 de 21 passes para 167 jardas, um touchdown e uma interceptação, e os Jets conseguiram apenas 68 jardas corridas. O esforço defensivo também foi muito baixo.

Próximo: Um jogo de rua contra o Tennessee Titans, uma derrota na semana 1. Veremos se essa ação de abertura da temporada será suficiente para enferrujar Rodgers e seus atacantes ainda frescos, ou se as coisas vão mudar. Ainda mais tempo para gelificar. Enquanto isso, os Titãs esperam que o jovem Will Lewis possa melhorar os problemas de segurança da bola do Chicago Bears contra o Tennessee.

Os Ravens, Packers, Bengals, Jaguars, Browns e Rams foram previstos por muitos para chegar aos playoffs. (Jets at Titans, 13h ET de domingo.)

2. Malik Willis conseguirá manter os Packers à tona?

O quarterback Jordan Love liderou os Packers em uma impressionante sequência de playoffs na temporada passada, incluindo derrotar os Cowboys e quase derrotar os 49ers, antes de transformar isso em uma grande extensão de contrato. A torção no ligamento colateral medial que ele sofreu nos segundos finais da derrota dos Packers para os Eagles no Brasil pode prejudicar as chances do Green Bay de vencer o Detroit Lions na NFC Norte.

Love é listado como questionável no domingo, mas deve voltar na semana 4. O técnico Matt LaFleur deve recorrer a Willis, uma ex-estrela da Liberty University e escolha da terceira rodada do 2022 Titans.

O Green Bay adquiriu a Willis em uma negociação em 27 de agosto, então ele ainda está trabalhando para entender o manual com firmeza. Willis é uma perspectiva depois de disputar apenas 11 jogos no início desta temporada. Ele fez 1-2 como titular em 2022, com três interceptações e nenhum touchdown, e tentou apenas cinco passes em três jogos na temporada passada. LaFleur é um talentoso treinador de quarterback, arquiteto ofensivo e organizador de jogos. Mas ele poderá posicionar Willis para o sucesso no início da gestão do quarterback no Green Bay? LaFleur acredita que a resposta é sim.

Os Packers precisarão de Willis para administrar o jogo e cuidar do futebol para mantê-los à tona enquanto Love se recupera. Seu primeiro teste foi contra um pobre time do Indianapolis Colts em Lambeau Field. (Colts at Packers, 13h ET de domingo.)



Patrick Mahomes e os Chiefs enfrentam os Bengals no domingo. (Denny Medley/EUA Hoje)

3. Bengals-Chiefs: Antevisão do título da AFC?

Os planejadores da NFL se recusaram a ajudar os Chiefs a facilitar sua busca pela defesa do título. Depois de um confronto de peso pesado com os Ravens na semana 1, os Chiefs recebem os Bengals – outro time que os desafia pela supremacia da AFC.

Patrick Mahomes é o padrão ouro para esta geração de zagueiros, mas Joe Burrow tem um recorde de 3-1 contra seus oponentes do Chiefs. Ele derrotou Mahomes em ambos os encontros da temporada regular (34-31 pênaltis na semana 17 em 2021 e 27-24 pênaltis na semana 13 em 2022). Eles estão 1-1 na pós-temporada. Burrow venceu Mahomes por 27–24 no AFC Championship Game em janeiro de 2022, e Mahomes vingou essa derrota com uma vitória por 23–20 no próximo jogo do título da conferência. Como será esse encontro?

Com base no desempenho da semana passada contra o Baltimore, parece que Mahomes e os Chiefs podem ser ainda mais perigosos em 2024 do que a defesa do título da temporada passada. Enquanto isso, Burrow espera que seu arsenal volte com força total. Os conflitos contratuais entre os Bengals e seus dois principais recebedores, Ja’Mar Chase e Dee Higgins, o impediram de construir uma base adequada para a temporada. Com um Chase enferrujado (ele também disse que está se recuperando de uma intoxicação alimentar) e Higgins afastado dos gramados devido a uma distensão no tendão da coxa, Burrow conseguiu apenas 164 jardas de passe na derrota da semana passada por 16-10 para o New England. Será que os Bengals conseguirão se recuperar esta semana e dar aos Chiefs outro desafio sério? (Bengals at Chiefs, 16h25 e domingo.)

4. Torneio de xadrez de treinador novato Mayo-McDonald

Duas das figuras mais intrigantes da temporada: o técnico do New England, Jerrod Mayo, ex-linebacker do Patriots que se tornou assistente de Bill Belichick; e o técnico do Seattle, Mike McDonald, ex-coordenador defensivo do Baltimore.

McDonald, 37, foi um dos treinadores mais cobiçados no último ciclo de contratações, enquanto os Patriots há muito consideram Mayo, 38, como seu treinador principal na espera. O encontro de domingo entre esses jovens treinadores em Foxboro será a sexta vez na história da NFL que dois treinadores com menos de 40 anos se enfrentarão.

Ambos levaram suas equipes a vitórias na semana 1. Os Patriots de Mayo perturbaram os Bengals, apesar de estarem no meio de uma reconstrução. O McDonald’s Seahawks se recuperou de um início lento para derrotar o Broncos em casa. Os Patriots e Seahawks ainda estão estabelecendo sua identidade, mas ambos os treinadores preferem jogar um futebol físico enquanto se apoiam fortemente em suas defesas para jogadas que definem o tom. Isso inverte a tendência de atividades focadas no ataque e com muitos gols, então o jogo de domingo pode ter uma sensação de retrocesso.

Uma barra lateral interessante deste confronto: a posição de quarterback, que também tem semelhanças. O ataque dos Seahawks é liderado por Geno Smith, que reviveu sua carreira após seis anos e entra em sua terceira temporada como titular do Seattle. Enquanto isso, o titular do New England é Jacoby Brissett, que passou a maior parte de sua carreira de nove anos como reserva. Assim como Smith, ele quer provar que pode fornecer o poder consistente e a habilidade de jogo necessários para liderar um time vencedor. (Seahawks at Patriots, 13h ET de domingo.)



Baker Mayfield e os Bucs estão indo na direção certa depois de derrotar os Chiefs na Semana 1. (Nathan Ray Seebeck/EUA Hoje)

5. Revanche dos playoffs da NFC Bucks-Lions

Na última vez que essas equipes se enfrentaram, na rodada divisionária dos playoffs, os Leões anfitriões venceram os Buccaneers por 31 a 23. Agora, oito meses depois, essas equipes que venceram por 1 a 0 pretendem lançar as bases para outra sequência de playoffs.

Ambas as equipes tiveram um início forte na semana 1. Baker Mayfield levou os Bucs a uma derrota em Washington depois de lançar quatro passes para touchdown, 289 jardas, nenhuma interceptação e uma classificação de passador de 146,4. O desempenho de Mayfield refletiu seu conforto contínuo em Tampa. Em suas últimas oito partidas, ele teve média de 278,6 jardas por jogo, 20 passes para touchdown e registrou apenas quatro interceptações. Ele liderará os Buccaneers contra uma defesa do Detroit ancorada por Aidan Hutchinson, que tem 15 sacks em 20 jogos em casa (incluindo os playoffs), e um ataque do Lions liderado por Jared Goff. Goff dirigiu uma tentativa de vitória de oito jogadas e 70 jardas na prorrogação contra o Rams na semana passada.

Entre esses dois pistoleiros e suas equipes, devemos ter um banquete. No playoff de janeiro, Goff passou para 287 jardas, dois touchdowns e nenhuma interceptação. Mas Mayfield saiu atirando. Ele acumulou 349 jardas e três touchdowns e puxou seu time para 8 pontos com um passe para touchdown para Mike Evans faltando 4:37 para o fim. Mas então o linebacker do Detroit, Derrick Barnes, encerrou a busca de retorno do Tampa Bay com uma interceptação faltando 1:35 para o fim do relógio. (Dólares no Lions, 13h e domingo.)

6. Stroud v. Williams: a próxima geração

A ação de domingo à noite oferece um deleite: um confronto final entre CJ Stroud, de Houston, o melhor quarterback da classe draft do ano passado, e Caleb Williams, de Chicago, a primeira escolha no draft deste ano. Se as previsões forem precisas, esses dois acabarão por assumir o papel de rostos da liga.

Stroud certamente está caminhando nessa direção depois de uma temporada recorde de estreia. Agora ele e os texanos recebem os Bears e tentam aproveitar a vitória surpresa do ano passado, seguida pela vitória da semana passada sobre o rival da AFC South, Indianápolis. Stroud continuou a impressionar na Semana 1, passando para 234 jardas, dois touchdowns e nenhuma interceptação.

Williams abriu sua carreira com uma vitória contra os Titãs – mas teve um desempenho esquecível (14 de 29 para 93 jardas e nenhum touchdown). O sucesso do Chicago veio em grande parte como resultado de fortes times especiais e jogo defensivo. No segundo tempo, o Chicago marcou em uma interceptação que retornou 21 jardas para um touchdown do safety Jonathan Owens e uma escolha de seis de 43 jardas do cornerback Tyrique Stevenson. Pelo lado positivo, Williams não cometeu nenhuma reviravolta. Mas os Bears esperam mais dele e ele cumpre. Após o jogo, Williams prometeu: “Vou ficar bem”. No entanto, se destacar contra uma defesa talentosa do Texas será um desafio. (Bears at Texans, 20h20 e domingo.)

