Poluição do ar ligada aos sintomas de Alzheimer no tecido cerebral, segundo estudo

Pessoas que inalam pequenas partículas transportadas pelo ar, como gases de escape de diesel ou outros poluentes atmosféricos relacionados ao trânsito, apresentam mais sinais da doença de Alzheimer no cérebro, sugere um novo estudo. Mostra ligação entre poluição do ar e declínio cognitivo

para o estudo, publicado esta semana na revista Neurologia, os pesquisadores examinaram a relação entre as concentrações de poluição do ar ambiente e os sintomas da doença de Alzheimer no cérebro humano. Eles descobriram que partículas finas, também conhecidas como PM2,5, foram expostas a altas concentrações de poluição atmosférica. Níveis elevados ocorrem pelo menos um ano antes de sua morte Pranchas – Fragmentos de proteínas anormais entre células nervosas no tecido cerebral que são uma marca registrada da doença de Alzheimer. A investigação descobriu uma forte ligação entre a poluição e os sintomas da doença em pessoas que ainda não são geneticamente predispostas à doença de Alzheimer.

“Isto sugere que factores ambientais como a poluição do ar podem ser um factor na doença de Alzheimer, especialmente em pacientes cuja doença não pode ser explicada pela genética”, disse Anke Huels, principal autora do estudo e professora assistente na Emory University. Saúde pública. Embora o estudo não tenha provado que a poluição do ar causa a doença de Alzheimer, encontrou uma ligação entre a exposição a certos tipos de poluição e os sintomas da doença.

Os pesquisadores analisaram tecidos de 224 doadores na área metropolitana de Atlanta que se ofereceram para doar seus cérebros para pesquisas antes de morrerem.

“Os doadores que viviam em áreas com níveis particularmente elevados de poluição atmosférica relacionada com o tráfego mostraram mais placas associadas à doença de Alzheimer no momento da morte do que os doadores que viviam em áreas com baixas concentrações de poluição atmosférica”, disse Hools. READ Juiz de Maryland encontrado morto em sua garagem, autoridades procuram homem que compareceu perante ele em caso de divórcio

O que os pesquisadores dizem é que a exposição a altos níveis de poluição aumenta o risco de desenvolver a doença de Alzheimer.

Mais da metade dos doadores carregava o chamado gene APOE, um forte fator de risco genético para a doença de Alzheimer. Mas para os doadores que ainda não tinham uma predisposição genética, os investigadores descobriram uma forte ligação entre a poluição atmosférica relacionada com o trânsito e os sintomas da doença de Alzheimer.

Há muito se sabe que concentrações de PM2,5 podem induzir problemas respiratórios de curto prazo. É porque as partículas são tão pequenas – 2,5 mícrons e menores em diâmetro – que entram na corrente sanguínea após a inalação. Respirar a fumaça pode irritar os seios da face, a garganta e os olhos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Em casos mais graves, a exposição tem sido associada a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais – bem como a cancro do pulmão e danos à função cognitiva.

Gaurav Basu, diretor de educação e política do Centro de Clima, Saúde e Meio Ambiente de Harvard, disse que o estudo lança luz sobre os riscos cerebrais da poluição do ar ambiente.

“Muitas vezes pensamos na poluição do ar nos pulmões, mas é muito importante colocar o cérebro na vanguarda da conversa sobre as formas como a poluição do ar afeta a nossa saúde”, disse Basu.

Embora o estudo tenha examinado principalmente os cérebros de homens brancos com formação universitária, Basu disse que as comunidades pobres e as comunidades de cor estão frequentemente expostas a partículas e à poluição relacionada com o trânsito – porque as auto-estradas e estradas são construídas propositadamente nas suas comunidades.

“Esta poluição não afecta todos igualmente”, disse Basu. “A questão da equidade na saúde em termos de poluição atmosférica veicular.” READ Burning Man: mortes relatadas enquanto milhares de festivaleiros ficaram presos no deserto de Nevada após a chuva

Mais pesquisas são necessárias para determinar a ligação exata entre a poluição atmosférica relacionada ao tráfego e as alterações cerebrais na doença de Alzheimer, disse Heather Snyder, vice-presidente de relações clínicas e científicas da Associação de Alzheimer.

“Sabemos que o Alzheimer é uma doença complexa e muitos fatores podem se unir para influenciar o risco de uma pessoa ao longo da vida”, disse Snyder ao Post por e-mail. “Evitar a exposição à poluição do ar é um fator de risco que algumas pessoas podem mudar, mas outras não, ou não conseguem tão facilmente”.

Este estudo também Um corpo crescente de literatura revela as últimas Associação entre poluição do ar ambiente e declínio cognitivo. saindo Pesquisar Descobriu-se que a exposição a partículas finas relacionadas com o transporte está associada à redução da espessura cortical e à massa cinzenta mais fina no cérebro, o que pode afectar o processamento de informação, a aprendizagem e a memória. Especialistas apontam evidências que ligam a exposição à poluição do ar a comprometimento cognitivo, transtornos de humor e diagnósticos de doença de Alzheimer.

Para Huels, a melhor forma de reduzir a exposição é fazer mudanças pessoais, como limitar o tempo ao ar livre quando a poluição do ar é alta e usar máscara quando apropriado. Outras mudanças, como dirigir um veículo elétrico ou usar o transporte público, poderiam contribuir para reduzir a poluição do ar, disse ele.