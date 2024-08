Patrick Mahomes passa atrás de Travis Kelce

O espetacular passe consecutivo do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, para o tight end Travis Kelce foi um dos primeiros candidatos para a jogada da semana, mas diz que o destaque foi na verdade um erro.

Mahomes mostrou um pouco da magia de Mahomes quando se conectou com Travis Kelce Passe para trás conseguir uma primeira descida no primeiro quarto Jogo da temporada dos Chiefs Sábado contra o Detroit Lions. No entanto, Mahomes revelou mais tarde durante uma entrevista no jogo que o jogo dos destaques foi “100%” melhorado.

“Resumindo a história, Travis (Kells) não percorreu a rota que deveria percorrer”, disse Mahomes. “Foi um passe consecutivo porque eu estava bravo. Eu estava bravo com Travis. Ele teve que correr uma rota de bandeira… e então ele não correu. Então, por despeito, eu joguei um passe para trás , mas agora será um destaque.”

No LeõesNa terceira para 3 na linha de 33 jardas, Mahomes fingiu uma transferência para o zagueiro Carson Steele, que correu dois passos para a direita antes de lançar um passe pouco ortodoxo para Kelce mover as correntes. Mahomes manteve a bola na mão direita e depois a jogou nas costas. A movimentação terminou com um field goal para ampliar o trecho LíderesColoque os Leões em vantagem por 6-0.

Mahomes, tricampeão do Super Bowl, disse que a jogada “simplesmente aconteceu” após a confusão.

“Isso é o que tento dizer a todos. Você não pode planejar isso”, disse Mahomes, que acertou 8 de 14 para 93 jardas em suas duas primeiras tentativas do jogo antes do final do dia. “Tinha que acontecer naturalmente no ritmo das coisas. Não foi algo que planejei ou chamei de peça.”

Kelce juntou-se à transmissão durante o quarto período e contou uma história diferente. Kelce confirmou que não seguiu o caminho certo, mas disse que na verdade foi culpa de Mahomes, efetivamente jogando Mahomes debaixo do ônibus depois que seu quarterback fez o mesmo com ele.

“(Mahomes) murmurou a jogada e eu não consegui ouvir. Eu estava caminhando até a linha tentando entender o que ele estava dizendo. Antes que eu percebesse, ele fez um snap na bola”, disse Kelce. Uma recepção para 8 jardas. “Eu vi ele ir para a linha lateral da minha linha lateral, então tentei ajudar meu cara. Quando olhei para lá, ele já estava no meio da forma, como uma foto em um card de esportes, e acho que foi o lugar certo na hora certa para jogar a bola para mim.

Kelce encerrou sua entrevista dizendo: “Não deixe Pat (Mahomes) trair você e me fazer mal”.

Os fãs – e até mesmo o técnico do Chiefs, Andy Reid – estão pedindo que Mahomes estreie um passe pelas costas em um jogo real, depois de completar com sucesso um passe semelhante para o running back Isiah Pacheco. Durante o campo de treinamento Essa semana. Mahomes disse que estava “hesitante”, embora Reid lhe tivesse dado luz verde.

“(Reid) é tudo. Sou o único que hesita em fazer isso no jogo”, Mahomes disse No início desta semana. “Definitivamente há potencial para isso. Se você fizer isso, deve funcionar. … Quando você tem um bom dia, você tem a liberdade de tentar coisas assim. Se as coisas não derem certo, você não. Eu não tive essa oportunidade.”

Mesmo com essa melhoria, as coisas parecem ter corrido bem para Mahomes e os Chiefs.

