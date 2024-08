Os futuros de ações pouco mudaram antes dos principais dados de inflação: anúncios ao vivo

“Os sentimentos são elevados e as oscilações do mercado provavelmente permanecerão juntas, então não ficaria chocado se tivéssemos mais uma semana de volatilidade”, disse Kelly Cox, estrategista-chefe de mercado da Rittholtz Wealth Management, à CNBC. “As pessoas estão a começar a enfrentar uma recessão, mesmo que não haja crise. Como investidores no mercado de ações, o medo trabalhará muitas vezes a nosso favor. Se os dados económicos continuarem, serão possíveis novas recuperações de alívio e os setores sensíveis às taxas poderão continuar a liderar. O mercado está mais alto.”

Os investidores esperam ter uma noção melhor do estado da economia esta semana, depois que os recentes temores de uma desaceleração do mercado de trabalho assustaram os comerciantes e abalaram o mercado. Na terça-feira, analisarão o relatório do índice de preços ao produtor de julho, seguido pelo índice de preços ao consumidor na quarta-feira, confirmando que o crescimento dos preços permanece estável. As vendas no varejo de julho também serão divulgadas na quinta-feira.

“Outra rodada é boa [inflation] Os dados ajudarão a acalmar os temores de que o Fed possa estar perdendo o controle”, disse Cox. “Os investidores tiraram conclusões precipitadas sobre a economia e agora vão analisar novos dados para determinar quanto dessa liquidação realmente justifica . é.”

“As vendas no varejo e os lucros dos varejistas podem mostrar que os temores de uma desaceleração do mercado de trabalho são exagerados”, acrescentou. “Até agora não vimos muitos detalhes alarmantes sobre os consumidores dos EUA, por isso é importante considerar o agregado dos dados de gastos em vez de entrar em pânico com um relatório de empregos sem brilho.”