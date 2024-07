Oposição da Venezuela pede vigilância à medida que eleições se aproximam

fonte da imagem, Boas fotos

autor, Roberto Plummer

estoque, BBC Notícias

29 de julho de 2024, 01:05 BST Atualizado há 34 minutos

As pesquisas para as eleições presidenciais da Venezuela que buscam um terceiro mandato para Nicolás Maduro, do partido socialista PSUV, no poder, já começaram.

As assembleias de voto estavam programadas para encerrar às 18h00 locais (22h00 GMT), mas esperava-se que permanecessem abertas se as pessoas ainda estivessem na fila para votar.

O principal adversário de Maduro é Edmundo González, um ex-diplomata apoiado por uma coligação de partidos da oposição.

No meio de receios generalizados de que o PSUV tentasse roubar votos, a oposição apelou aos apoiantes para permanecerem vigilantes nas suas assembleias de voto para verificar o processo de contagem nas “horas cruciais” após o final da votação.

As pesquisas de opinião mostraram González com uma ampla vantagem sobre o atual, mas há temores de que o resultado da eleição possa ser distorcido, com a reeleição de Maduro em 2018 amplamente rejeitada como não sendo livre ou justa. À maneira de Maduro.

Os opositores do presidente enfrentaram vários obstáculos antes das eleições, com a candidata escolhida, María Corina Machado, impedida de concorrer ao cargo.

A Sra. Machado, que liderou a campanha da oposição, lembrou aos eleitores que o processo de contagem deve ser legalmente público.

Ele apelou a “todos os venezuelanos para estarem nas suas assembleias de voto… para estarem vigilantes”.

O PSUV está no poder na Venezuela há 25 anos – primeiro sob o falecido Hugo Chávez e depois sob o seu sucessor escolhido a dedo, Maduro. READ Não se sabe por que Putin da Rússia apoia Biden na presidência dos EUA

Sob a sua liderança, o PSUV ganhou o controlo não só do executivo e do legislativo, mas também de grande parte do judiciário.

Desde que assumiu a presidência em 2013, Maduro presidiu a um colapso económico durante o qual o produto interno bruto encolheu 70% e mais de 7,7 milhões de pessoas deixaram o país em busca de uma vida melhor.

Se vencer, Gonzalez disse que fará “todo o possível” para trazer de volta aqueles que partiram.

Mas Maduro disse que quer vencer as eleições “por bem ou por mal” e alertou para um “banho de sangue” se perder.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) – órgão que organiza as eleições e anuncia o resultado oficial – é dominado por partidários do governo.

O seu líder, Elvis Amoroso, é um aliado pessoal próximo de Maduro.

A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas a sua produção petrolífera despencou sob o presidente Maduro – o resultado da falta de investimento, da má gestão e dos embargos petrolíferos.

O levantamento dos embargos petrolíferos – impostos pelos EUA para pressionar Maduro após as eleições presidenciais de 2018 – poderá ter ramificações para os preços do petróleo a nível mundial.

Votação eletrônica na Venezuela. Os eleitores apertam um botão em uma máquina de votação atribuída ao seu candidato preferido.

Os resultados eletrônicos são enviados para a sede da CNE, mas a urna imprime um recibo em papel, que é colocado na urna.

Por lei, os partidos podem enviar testemunhas para o número destes recibos em papel realizados em cada assembleia de voto.