Oposição ao enorme projeto de mineração de lítio da Rio Tinto – DW – 11/08/2024

Dezenas de milhares de pessoas protestaram em locais importantes no centro de Belgrado na noite de sábado, pedindo a suspensão de um projeto planejado de mineração de lítio no oeste da Sérvia, que, segundo eles, poluiria as terras agrícolas e a água próximas.

O projecto mais vasto, que envolve a gigante mineira anglo-australiana Rio Tinto, tem o apoio da UE e visa reduzir drasticamente a escassez de fontes locais do mineral na Europa. O lítio é importante para fabricar coisas como baterias de carros elétricos e smartphones.

Os manifestantes agitavam bandeiras sérvias e gritavam “Você não vai cavar” e “Rio Tinto, deixe a Sérvia!” Eles levantaram slogans como

O governo acusa os manifestantes de segundas intenções

O governo do presidente Aleksandar Vucic disse que os protestos tiveram motivação política, destinados a expulsar Vucic. No início do dia, o país disse ter recebido um aviso da Rússia sobre planos de golpe, embora tenha dado poucos detalhes.

“A nossa manifestação de hoje é ecológica e não tem aspirações políticas, mas o governo acusou-nos de tentar dar um golpe”, disse a atriz Svetlana Bojkovic na manifestação.

Zlatko Koganovic, líder do protesto e agricultor da região de Zadar, no oeste da Sérvia, onde a mina está planeada, apelou aos manifestantes para bloquearem as duas principais estações ferroviárias da cidade.

Vucic restabeleceu de forma controversa a licença da Rio Tinto, a maior mina de lítio da Europa, no mês passado, depois que o governo anterior da Sérvia cancelou os planos.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, fez parte de uma delegação europeia que se deslocou a Belgrado para saudar a retoma e ter acesso aos bens saqueados.

A Europa importa atualmente a maior parte do seu lítio dos EUA e da Ásia.

A Sérvia procura aderir à UE, mas ainda há muitos obstáculos pela frente, entre os quais o seu relacionamento com o Kosovo.

O prazo para os oponentes colocarem o plano de volta no gelo expirou

Os manifestantes na Sérvia deram ao governo um prazo para interromper novamente o projeto de mineração, que expirou no sábado, daí a mobilização.

Se for implementada conforme planeado, estima-se que a mina de Zadar, no valor de 2,4 mil milhões de dólares (aproximadamente 2,2 mil milhões de euros), cobrirá 90% das atuais necessidades de lítio da Europa e fará da Rio Tinto um dos maiores produtores mundiais de lítio.

A empresa e o governo sérvio afirmam que os mais elevados padrões ambientais serão mantidos na exuberante região agrícola, mas isto não convenceu os oponentes.

Embora o mineral seja importante na fabricação de coisas como carros eléctricos que permitem o transporte pessoal sem emissões de dióxido de carbono no ponto de utilização, os outros custos ambientais da mineração são elevados.

