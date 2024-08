O super iate Mike Lynch afundou recentemente: inquérito de homicídio culposo para ver a responsabilidade do grupo de tributo a Hannah

A esposa de Mike Lynch, Angela Bagares, 57 anos, fugiu para um lugar seguro e está em uma cadeira de rodas com pernas machucadas que a impedem de andar, informou o La Repubblica.

Sob o nome de Angela Paycares, o patrimônio líquido estimado do casal é de £ 852 milhões, revelou o Sunday Times Rich List 2023. Eles têm uma casa em Chelsea, no oeste de Londres, mas vivem principalmente em sua fazenda em Suffolk, com seis cães e uma raça rara de porcos. e vacas.