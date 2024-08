O QB da primeira rodada do Patriots, Drake Maye, joga apenas uma série contra o Panthers na estreia da pré-temporada

O sênior Jacoby Brissett, que tem o caminho certo para começar a temporada como titular, começou na quinta-feira e fez 0 de 3 com apenas uma rebatida na série.

Ao que tudo indica, as participações especiais de Brissett e Maye foram decisões inteligentes do técnico do primeiro ano, Jerrod Mayo. O jogo foi disputado sob chuva constante e a linha ofensiva dos Patriots saiu vitoriosa.