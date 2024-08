O novato dos Vikings, JJ McCarthy, está fora da temporada após uma cirurgia bem-sucedida no menisco no joelho direito

O quarterback novato do Minnesota Vikings, J.J. McCarthy foi afastado da temporada após uma cirurgia bem-sucedida no menisco do joelho direito, anunciou o técnico Kevin O’Connell na quarta-feira. McCarthy foi avaliado por dores no joelho após relatar a lesão na tarde de segunda-feira.

“Ele foi submetido a uma cirurgia no menisco esta manhã”, disse O’Connell aos repórteres. “Revelou que era necessário um reparo, encerrando a temporada de 2024 de JJ.”

Os Vikings selecionaram McCarthy de Michigan com a décima escolha no Draft de 2024 da NFL. Sam Darnold, entrando em sua sétima temporada na liga, assumirá as funções de zagueiro titular na ausência de McCarthy quando Minnesota abrir a temporada regular fora de casa contra o New York Giants em 8 de setembro.

“Será um pequeno obstáculo no caminho”, disse O’Connell. “Outros quarterbacks da nossa liga passaram por coisas semelhantes e voltaram mais fortes e melhores do que nunca. Não é apenas minha expectativa, mas sei que isso vai acontecer com JJ.”

O’Connell ainda não nomeou um quarterback titular para a temporada regular, mas McCarthy mostrou potencial para a posição. A organização e a base de fãs dos Vikings terão que esperar uma temporada para ver o campeão nacional de futebol universitário QB levar seus talentos para a NFL.

“Nossa base de fãs e todos deveriam estar entusiasmados em ter nosso jovem quarterback da franquia, acredito, em construção”, disse O’Connell.

Qual foi a reação de O’Connell na tarde de quarta-feira?

Ele certamente ficou desapontado e chateado, considerando a trajetória que sentiu que McCarthy teve no domingo, indo 11 de 17 contra os Raiders. O’Connell também lamentou que sua equipe, que sofreu golpe após golpe em vários aspectos (a trágica morte de Kyrie Jackson e do ACL de McGee Blackmon), foi esmagada novamente.

O’Connell falou abertamente, dizendo que gosta de observar o desenvolvimento de McCarthy, ainda com 21 anos, todos os dias. Ele fez parte de uma prática que o trouxe de volta aos seus dias como treinador de quarterbacks, no início de sua carreira de treinador na NFL. O’Connell expressou confiança na equipe de 2024 e disse acreditar que a cultura e o elenco dos Vikings foram feitos para durar. Mas ele estava definitivamente deprimido por razões compreensíveis. – Alex Lewis, escritor da batida dos Vikings

O que isso significa para 2024?

Já parece que será uma espécie de temporada de transição. De acordo com Over the Cap, os Vikings absorveram cerca de US$ 60 milhões em dinheiro morto. Há muito que planeavam mudar de jogadores velhos e caros para jovens em desenvolvimento. Darnold foi trazido como uma ponte para McCarthy e, embora seja sempre provável que comece a Semana 1, a responsabilidade pesa muito sobre ele.

Também dignos de nota foram os comentários feitos recentemente pelo coproprietário Mark Wilf. Ele disse que não iria prosseguir com negociações de extensão dos contratos do gerente geral Kwesi Adofo-Mensah e O’Connell até depois da temporada. Como a franquia poderia fazer essa avaliação completa sem ver McCarthy? Os Vikings têm atualmente apenas três escolhas de draft para a próxima temporada (uma de primeira rodada e duas de quinta rodada).

Um ano ruim não levará ao tipo de preenchimento necessário para adicionar profundidade ao elenco. – Luís

(Foto: Stephen Maturen/Getty Images)