O monólogo SNL de Shane Gillis está sendo iniciado no show

O comediante Shane Gillis está de volta como apresentador do “SNL” após ser demitido do elenco em 2019 por fazer comentários racistas, homofóbicos e misóginos.

Durante o episódio de 24 de fevereiro, Gillis não se intimidou com o elefante na sala, reconhecendo brevemente sua demissão em seu monólogo de abertura.

“Estou aqui”, disse ele. “A maioria de vocês não sabe quem eu sou. Na verdade, fui demitido deste programa há um tempo atrás. Mas, você sabe, por favor, não assista. Se você não sabe quem eu sou, não procure no Google. Isso é bom. Não se preocupe com isso.”

Gillis foi demitida do programa uma semana depois que foi anunciado que ela se juntaria ao elenco do SNL. Uma declaração foi divulgada em nome do produtor executivo de longa data Lorne Michaels: “Queremos que o ‘SNL’ tenha uma variedade de vozes e perspectivas dentro do programa, e contratamos Shane com base na força de seu talento como comediante e no ‘SNL’. ' Censura impressionante para. Não tínhamos conhecimento de seus comentários anteriores nos últimos dias. A linguagem que ele usou foi ofensiva, ofensiva e inaceitável. Lamentamos não ter visto esses clipes antes e nosso processo de verificação não estava à altura de nossos padrões.

Gillis também comentou sobre sua demissão nas redes sociais: “Parece ridículo que os comediantes façam declarações públicas sérias, mas aqui estamos. Sou um comediante engraçado o suficiente para entrar no SNL. Não pode ser levado embora. É claro que eu queria uma chance de provar meu valor no SNL, mas entendo que isso seria uma distração muito grande. Eu respeito a decisão deles. Estou sinceramente grato pela oportunidade. Eu sempre fui um fanático por TV [sic] Garoto, de qualquer maneira.”

Desde sua demissão em 2019, Gillis foi co-apresentador do popular podcast “Matt and Shane’s Secret Podcast” e apareceu no especial de comédia da Netflix “Shane Gillis: Beautiful Dogs”, com lançamento previsto para 2023.

Assista ao monólogo de abertura completo de Gillis abaixo.