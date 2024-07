O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper Harris, retirou-se da consideração do vice-presidente

James B. de Greensboro, Carolina do Norte. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, fala em um evento de campanha de Biden Harris em 11 de julho na Dudley High School.





CNN

–



O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, retirou-se de Kamala Harris como vice-presidente. Companheiro de chapaSegundo duas fontes familiarizadas com as discussões, o Pesquisa acelerada Uma nova fase foi iniciada. Cooper recorreu às redes sociais na segunda-feira para dizer que agora não é o momento certo para ele estar na chapa nacional.

A decisão de Harris pode ocorrer dentro de uma semana, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, acrescentando que o objetivo de Harris é fazer um anúncio antes de 7 de agosto. Fontes disseram que ele deseja ter conversas privadas com os principais candidatos, mas isso não está claro. Essas discussões já começaram?

“Apoio fortemente a campanha do vice-presidente Harris para presidente. Eu sabia que ela iria ganhar e fui considerado para o papel. Não é o momento certo para a Carolina do Norte e eu poderia estar na chapa nacional”, disse Cooper. Uma afirmação X postou em sua conta pessoal. “Como disse desde o início, ele tem uma grande lista de pessoas para escolher e todos nós trabalharemos duro para garantir que ele tenha sucesso.”

Cooper foi abordado pela campanha de Harris sobre ser examinado e recusou, disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNN.

O governador, cuja amizade com Harris remonta à época em que era procurador-geral dos respectivos estados, também era um dos principais candidatos em consideração. Sua idade, 67 anos, foi vista por alguns democratas como contrária à pressão de Harris por uma chapa mais radical e mais jovem, disseram fontes.

Também houve preocupação entre alguns democratas em promover Mark Robinson, o vice-governador republicano do estado, que, segundo a constituição estadual, desempenharia as funções de governador na ausência do estado.

Pesquisas e extensas pesquisas estão em andamento para outros candidatos importantes, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o senador do Arizona. fontes, incluindo Mark Kelly, disseram. O governador de Minnesota, Tim Walls, o governador de Kentucky, Andy Beshear, e o secretário de transportes, Pete Buttigieg, também são vistos como possíveis motoristas.

A CNN entrou em contato com o representante de Cooper. A campanha de Harris se recusou a comentar.





03h30 – Fonte: CNN Um repórter da CNN analisa os prós e os contras das possíveis escolhas de vice-presidente de Harris

Considerado um dos principais candidatos ao cargo, Cooper lidera um estado que será um importante campo de batalha em 2024. Ele foi eleito pela primeira vez em 2016. Apenas 10.000 votos. Ele foi reeleito em 2020 e não pode concorrer a um terceiro mandato. Ele aprovado Harris disse no início deste mês que “tem tudo para derrotar Donald Trump e liderar nosso país com consideração e integridade”.

Ao longo do seu mandato como governador, Cooper entrou em conflito com legisladores na legislatura estadual, onde os republicanos detêm uma grande maioria, sobre questões como o direito ao aborto e o direito ao voto.

Cooper já havia rejeitado especulações de que poderia estar na lista de candidatos à vice-presidência se se tornasse presidente. Joe Biden Retirando-se de sua campanha à reeleição, Harris tornou-se candidato.

“Não quero jogar este novo jogo político favorito porque deter Donald Trump é muito importante para a América.” Cooper disse à CNN em julho.

Depois de Biden Ele anunciou sua renúncia E endossando Harris, uma onda de apoio dos delegados estaduais fez dele o candidato democrata.

Na semana passada, o comitê de regras do Comitê Nacional Democrata Regras aceitas O partido está usando-o para escolher seu candidato presidencial, com a votação para nomear Harris oficialmente a partir de 1º de agosto. O partido disse que seu objetivo é nomear seus candidatos presidenciais e vice-presidenciais até 7 de agosto.

Esta história foi atualizada com relatórios adicionais.

Diane Gallagher e Edward-Isaac Dover, da CNN, contribuíram para esta história.