O estudo encontrou semelhanças entre as interações humanas e de chimpanzés

As conversas humanas seguem um ritmo quase universal: conversas rápidas, turnos e interrupções ocasionais. Os chimpanzés comunicam da mesma forma, sugere um novo estudo – lançando uma nova luz sobre os padrões comportamentais que os humanos e os animais parecem partilhar.

Os investigadores usaram vídeos de chimpanzés interagindo entre si para isolar casos de comunicação entre chimpanzés e recolher dados sobre quem iniciou a troca e como os animais responderam uns aos outros através de gestos e outros comportamentos. No total, os pesquisadores analisaram mais de 8.500 gestos de 252 chimpanzés.

Analisando padrões de “conversa”, os pesquisadores descobriram que 14% de todas as interações envolviam a troca de gestos entre chimpanzés em interação. A maioria (83 por cento) das interações gestuais envolveu uma troca de gesto por gesto em duas partes. Os tempos de resposta dos chimpanzés foram semelhantes aos dos humanos, mas os animais demoraram mais para responder aos gestos com outros comportamentos.

“Encontramos uma pequena variação entre as diferentes comunidades de chimpanzés, o que mais uma vez corresponde ao que vemos em pessoas com pequenas variações culturais na velocidade de conversação: algumas culturas têm falas mais lentas ou mais rápidas”, diz Gal Badihy, primeiro autor do artigo e pesquisador da Universidade de St. Andrews, em um comunicado à imprensa. libertação.