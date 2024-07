O caos nos portões da Copa América em Miami impediu que torcedores com ingressos entrassem no jogo

“Centenas” de torcedores com ingressos para a partida do campeonato da Copa América perto de Miami não conseguiram entrar depois que as entradas do estádio foram fechadas depois que bandidos invadiram os portões, disseram autoridades na segunda-feira.

A vitória da Argentina sobre a Colômbia na prorrogação começou quase 90 minutos na noite de domingo por causa do caos no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida. Local será usado para a Copa do Mundo de 2026.

Consulte Mais informação

“É confuso”, disse Rebecca Hwang, fã do Mood, à NBC News na segunda-feira. “Nunca vi nada parecido.”

Hwang disse que ficou arrasada por seus filhos, de 6 e 9 anos, que passaram meses aprendendo sobre os times e viajando para a Flórida para acompanhar o torneio – apenas para serem “tratados como criminosos”.

“Não há muita explicação, não estamos nem perto de uma garrafa de água ou de médicos para ver pessoas que ocuparam ilegalmente nossos assentos no estádio desfrutando de nossos assentos”, disse Hwang, professor da Universidade de Stanford. “Nós, que conseguimos ingressos, fomos tratados como criminosos atrás das cercas.”

À medida que os torcedores sem ingressos entravam, alguns portões foram fechados e reabertos em um esforço para permitir que os convidados com ingressos entrassem de maneira segura e controlada. Operadores de estádios de Hard Rock na segunda-feira.

O fechamento do portão gerou mais problemas, já que alguns torcedores indisciplinados “continuaram a se envolver em comportamentos ilegais – brigando com policiais, derrubando muros e barreiras e vandalizando o estádio”, continuou o comunicado do Hard Rock.





Torcedores esperam antes da final da Copa América 2024 entre Argentina e Colômbia, no Hard Rock Stadium, em 14 de julho de 2024, em Miami Gardens, Flórida. Maddie Meyer/Imagens Getty

Quando o estádio atingir a capacidade máxima, não há outra opção a não ser manter os torcedores afastados, mesmo aqueles com ingressos, disse o dirigente.

“Entendemos que há portadores de ingressos que estão decepcionados por não conseguirem entrar no estádio após o fechamento do perímetro e vamos trabalhar juntos. CONMEBOL para resolver essas preocupações pessoais”, de acordo com o comunicado do Hard Rock Stadium.

Recomendado

“Em última análise, nada é mais importante do que a saúde e a segurança de todos os hóspedes e funcionários, e essa será sempre a nossa principal prioridade.”

Os fãs vagavam de porta em porta com ingressos, desesperados para que alguém os deixasse entrar.

“Havia muitas pessoas na mesma situação, centenas de pessoas indo para cada saída”, disse Hwang. “O desespero seria o eufemismo do século.”

A partida estava marcada para começar às 20h, mas devido aos portões emperrados, os árbitros adiaram o pontapé inicial – primeiro para 20h30, depois 20h45 e finalmente 21h15, antes do jogo começar por volta das 21h22.