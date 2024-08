O brilhantismo de Aaron Judge adiciona uma nova camada à vitória dos Yankees sobre os Nationals

WASHINGTON – Aaron Judge criou uma nova regra na noite de segunda-feira: se ele não fizer um home run, seus oponentes também não conseguirão – pelo menos sob seu comando.

O Nationals fez o impossível e manteve o juiz no parque, então o defensor central dos Yankees ofereceu apoio deixando o queixo cair com a luva.

Judge deu um salto ao passar por cima da parede central esquerda do campo na vitória dos Yankees por 5 a 2 sobre os Nationals na abertura da série no Nationals Park.

Aaron Judge rouba um home run durante o jogo Yankees-Nationals em 26 de agosto de 2024. Captura de tela

Enquanto Judge estava com 51 home runs, depois de home runs sete vezes em seus últimos seis jogos antes de segunda-feira, sua joia defensiva (roubando o ex-candidato dos Yankees Andres Chapero e dobrando James Wood na primeira base para encerrar a quarta entrada) se tornou a última adição. Seu rolo de destaque AL MVP.

No final da noite, Judge conquistou sua milésima vitória na carreira com um single amarrado.

Yankees (78-54) Gleyber Torres, Austin Wells e Jazz Chisholm Jr.

Anthony Volpe fez um jogo de três rebatidas e marcou duas vezes nas moscas de sacrifício do DJ LeMahieu.

O roubo do juiz foi uma das três jogadas que ajudaram Nestor Cortez a segurar o Nationals (59-73) em apenas uma corrida em 6 ²/₃ entradas.

Alex Verdugo, que montou um jogo de três rebatidas, fez uma recepção espetacular ao passar por cima da parede esquerda do campo – e torceu o joelho direito durante a jogada – enquanto Wells colocava um corredor na segunda base para ajudar Cortes. Outra geléia.

Kleiber Torres comemora a vitória dos Yankees sobre o National no dia 26 de agosto de 2024. USA TODAY Esportes via Reuters Con

Cortez deu um shutout na sétima entrada antes de Juan Yepez marcar com um home run solo.

Antes disso, Cortez havia feito 20 entradas de ¹/₃ sem gols consecutivas, um marco para o canhoto.

Ele ajudou a colocar os corredores em segundo e terceiro lugar na sexta entrada, com três eliminações para iniciar o quadro.

Nestor Cortez arremessa durante a vitória dos Yankees sobre o Nationals em 26 de agosto de 2024. PA

Torres iniciou o jogo com seu segundo home run em poucos dias, com o canhoto Mitchell Parker dando aos Yankees uma vantagem de 1 a 0.

Depois de um início de temporada brutal, Torres se recuperou nos últimos dois meses, o que o levou a recuperar a liderança por bons resultados nos últimos 10 jogos.

Depois que Volpe dobrou e marcou no primeiro lance de sacrifício de LeMahieu na quarta entrada, Wells liderou a sexta com seu décimo home run do ano.

Aaron Judge rouba um home run durante o jogo Yankees-Nationals em 26 de agosto de 2024. Captura de tela

Volpe seguiu com uma única no meio e avançou para o segundo lugar quando o defensor central Jacob Young acertou a bola.

A cabeça sem capacete de Wolfe, o shortstop C.J. Os Yankees levaram um susto na jogada quando o joelho de Abrams bateu na segunda base.

Mas depois de ser examinado por um treinador, Volpe permaneceu no jogo e continuou a correr.

Aaron Judge (R.) e Kleyber Torres comemoram durante a vitória dos Yankees sobre o Nationals em 25 de agosto de 2024. PA

Ele roubou o terceiro lugar, fazendo 4 a 0, e marcou na mosca de sacrifício de Limaheu.

O 21º home run de Chisholm na temporada – o oitavo em 18 jogos como Yankee – veio do apaziguador canhoto Joe La Sorza em um oitavo por 5-1.

Mark Leiter Jr. desistiu de um home run solo para Young na oitava entrada, mas Clay Holmes teve uma destemida nona entrada para sua 28ª defesa do ano.