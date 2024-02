O boom da IA ​​​​impulsionou os lucros da Nvidia em 580% no ano passado

Nova Iorque

CNN

–



O ano passado foi um grande ano para a inteligência artificial, e nenhuma empresa se beneficiou mais da tendência do que a fabricante de chips Nvidia.

Os lucros divulgados na quarta-feira mostraram que o lucro da Nvidia cresceu para quase US$ 12,3 bilhões nos três meses encerrados em 28 de janeiro – acima dos US$ 1,4 bilhão no mesmo trimestre do ano anterior, um ganho de 769% ano a ano e um crescimento mais forte do que os analistas de Wall Street esperavam. esperado. Esse resultado ajudou a aumentar o lucro anual da empresa em 580% em relação ao ano anterior.

A Nvidia registrou ganhos de receita de 265% no quarto trimestre ano após ano, superando as previsões dos analistas, à medida que a empresa continua a aproveitar a onda de investimentos massivos em IA.

“A procura global está a aumentar em empresas, indústrias e países”, disse o CEO Jensen Huang. Relatório Quarta-feira.

Existe Nvidia A IA emergente é crítica para o espaço. A fabricante americana de chips é incomparável na fabricação de processadores que alimentam sistemas de inteligência artificial, incluindo IA generativa, uma nova e empolgante tecnologia que pode criar texto, imagens e outras mídias.

A Nvidia é responsável por 70% das vendas de semicondutores de IA, com Meta, Amazon, IBM e Microsoft começando a fabricar seus próprios chips, de acordo com Don Morgan, vice-presidente da Synovus Trust.

As vendas do principal negócio de data centers da empresa aumentaram 409%, para US$ 18,4 bilhões no quarto trimestre, graças a parcerias com gigantes de infraestrutura como Google, Amazon e Cisco.

Mas com o preço das ações da empresa subindo no ano passado – as ações cresceram cerca de 230% em 2023 – a Nvidia é agora profundamente importante também para o mercado mais amplo. Em nota divulgada na terça-feira, analistas do Goldman Sachs chamaram a Nvidia de “a ação mais importante do planeta”. Nvidia estava lá Ações S&P 500 com melhor desempenho Em 2023.

As ações da Nvidia subiram quase 7% no pregão após o relatório de quarta-feira.

Mas algumas partes interessadas temem que o crescimento maciço não dure para sempre. E as restrições dos EUA foram introduzidas no ano passado Exportação de chips avançados de IA para a ChinaIsto afetou produtos como os chips H800 e A800 da Nvidia, ameaçando bloquear o acesso a um mercado grande e em rápido crescimento.

A empresa reconheceu que as vendas de data centers para a China “diminuíram significativamente” devido às restrições no trimestre de janeiro, embora outras áreas tenham contribuído para o forte crescimento da unidade.

“No entanto, se a Nvidia não encontrar uma solução de longo prazo para as restrições, poderá começar a reduzir o desenvolvimento futuro”, disse Morgan em comentário enviado por e-mail antes do relatório de quarta-feira.

Ainda assim, outros em Wall Street acreditam que a empresa ainda tem muito espaço para funcionar.

“A perspectiva para a Nvidia é positiva, já que a concorrência de chips de IA vem da Intel, AMD, Meta e Microsoft, enquanto a demanda por chips da Nvidia continua a crescer”, disse Cadjo Sevilla, analista sênior da Insider Intelligence, em nota no início desta semana.

Por enquanto, a empresa diz que a demanda por seus chips avançados de IA continua “excedendo a oferta”, disse Colette Kress, CFO da Nvidia, em uma ligação com analistas após o relatório de quarta-feira. “O desenvolvimento e o uso de soluções de IA atingiram quase todos os setores.”

A empresa disse na quarta-feira que espera receita de cerca de US$ 24 bilhões no trimestre atual, representando um aumento de 233% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e acima das expectativas de Wall Street.