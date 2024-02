O batedor de 59 pés de Max Strauss, Peter Luka Doncic, levanta Cavaliers e ultrapassa Mavericks

CLEVELAND – O melhor passe da carreira de Evan Mobley, o pior tackle de Carys LeVert e a segunda melhor buzina a vencer um jogo em Max Strauss no planeta em quase 28 anos.

Tal foi o motim da noite de terça-feira em Cleveland.

Struss desencadeou e drenou um arremesso de 59 pés pouco antes do tempo expirar, levando seus Cavaliers a uma emocionante vitória por 121-119 sobre o Dallas Mavericks. É um arremesso que vai vários passos atrás da linha do meio da quadra e é o segundo arremesso de vitória mais longo na história da NBA, de acordo com ESPN Stats & Info.

“Sim”, disse Struss quando questionado se sabia que seu chute seria bom. “Eu nem sei o que aconteceu depois.”

Bem, Max, você correu em direção à sua própria cesta de alegria e choque. O replay do vídeo mostra que LeVert te perseguiu e tentou te atacar, mas você o derrubou o suficiente para ele te atacar. Os Cavs evitaram uma verdadeira gangue de cães, mas a maioria dos companheiros de equipe de Strus estava pairando sobre ele, gritando sabe-se lá o quê – sem acreditar no que estavam vendo.

“Não sei o que disse no microfone (depois do jogo)”, disse Donovan Mitchell, que não estava no jogo para a vitória do Strus. “Se a Poly Sports tiver, certifique-se de que seja editado.”

Estresse máximo do meio campo para vencer 🤯 Que resultado em Cleveland. 🎥 @NBATVpic.twitter.com/NU9jpS1QTF – O Atlético (@TheAthletic) 28 de fevereiro de 2024

Os últimos 30 segundos deste jogo foram de embriaguez. Mitchell acertou 3 para uma vantagem de 118-115. Quem é Kyrie Irving, o ex-guarda? Maior chance da história da franquia, acertou um salto curto faltando 23,8 segundos para o fim – o que, claro, matou o cronômetro de chute e devolveu a bola aos Cavs. Dallas não precisou cometer uma falta imediatamente e optou por aplicar mais pressão, quase empatando Darius Garland em uma bola ao alto em uma jogada em que Cleveland insistiu que Garland sofreu uma falta. Os Cavs aproveitaram o tempo limite final para salvar a posse de bola, mas Mobley lançou a bola para fora.

O Mavericks, previsivelmente, procurou Luka Doncic (45 pontos, 14 assistências, nove rebotes), mas o passe de Maxi Kleber quase foi bloqueado por Mobley. Doncic acertou e, em vez de atirar sozinho, passou para um PJ Washington aberto para uma bandeja faltando 2,6 segundos para o fim.

“Eu não esperava fazer um arremesso em quadra inteira porque fiquei, tipo, explodido”, disse Mitchell. “Mas no final das contas, é por isso que você joga até os segundos finais.”

Sim, sobre eles, os últimos dois segundos e a mudança. Quando o tempo expirou, Struss jogou para Mobley na quadra de ataque, que prontamente o devolveu para Struss (e mais tarde admitiu que foi o melhor, ou pelo menos inteligente, passe). À medida que seu impulso o levava em direção à cesta, Struss soltou uma delas no braço de Doncic e observou-a permanecer no lugar até passar pelo aro.

Jogo de bola.

“Acorde”, disse Struss, quando questionado sobre o que se passou pela cabeça de Mobley quando ele passou a bola. “Eu tinha espaço, não sei. Eu filmei.

Struss lembrou aos repórteres que já havia feito isso antes.

“Na minha Divisão II (faculdade), fiz um arremesso de três quartos para vencer o jogo”, disse ele. Antes de se transferir para DePaul, Strauss frequentou uma pequena escola em Lewis, Illinois. “Acho que é o número 1 na ESPN.”

Deixando de lado as orações de cinquenta e nove pés, Strus tirou os Cavs das garras de uma derrota esmagadora. Com o Cleveland perdendo por 10 depois de vencer por 15 no primeiro tempo, Strus saiu com menos de quatro minutos para o fim. Ele respondeu com quatro 3s consecutivos para reduzir o déficit para um e marcou 15 de seus 21 pontos no último quadro em 3s. Cada um dos sete field goals de Strus veio de trás do arco, e um estava atrás da linha do tempo e da linha central. Ele acertou 5 em 5 nos 3:42 finais do jogo.

“O que ele fez esta noite foi absolutamente ridículo, mas é isso que Max é”, disse um rude JP Bickerstaff, que precisa de algumas arenas e chá de ervas para o próximo jogo dos Cavs na noite de quarta-feira em Chicago. “Max nunca desiste. Estávamos caídos e ele tinha a mesma mentalidade. Ele não vai desistir.”

Mitchell liderou o Cavs com 31 pontos, e Jared Allen contribuiu com 19 pontos e nove rebotes. Cleveland (38-19) permanece um jogo atrás do Milwaukee Bucks pelo segundo lugar na Conferência Leste.

Depois de vencer sete vitórias consecutivas, o Mavericks (33-25) perdeu duas consecutivas e volta a jogar em Toronto na quarta-feira.

“Posso dizer honestamente que é a primeira vez que perco uma tacada no meio da quadra”, disse Irving. “Alguém atirou em três quartos da quadra e não tocou em nada. Então é uma situação infeliz. Executamos a reta final e nos demos a chance de vencer o jogo.

Num jogo decidido por um lance final, todos os jogos contam. Para tanto, Irving cometeu uma virada incomum que custou caro aos Mavs. Struss começou sua barragem de 3 pontos no quarto período (ele drenou quatro em 66 segundos), e Irving supostamente fez uma jogada ao receber um passe de Tim Hardaway Jr. Irving queria lançar a bola para dentro de campo, mas um árbitro disse que ele já estava em jogo.

“Nos colocamos em posição de vencer um dos melhores times da liga, não apenas na Conferência Leste, mas não conseguimos”, disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd.

