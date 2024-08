NCAA dá a Jim Harbaugh 4 anos de não comparecimento por violações de recrutamento

ANN ARBOR, Michigan. – A NCAA anunciou na quarta-feira uma ordem de causa de quatro anos contra o ex-técnico do Michigan, Jim Harbaugh, por recrutamento e contato inadmissível com jogadores, com acesso restrito durante a pandemia de Covid-19. Até agosto de 2028.

A NCAA disse que Harbaugh, que deixou sua universidade para treinar o Los Angeles Chargers após o campeonato nacional da temporada passada, “se envolveu em conduta antiética, falhou em promover um ambiente propício e violou suas responsabilidades de treinador principal”.

A NCAA já chegou a um acordo negociado no caso com Michigan cumprindo três anos de liberdade condicional, multas e restrições de recrutamento. Harbaugh não concordou com o acordo judicial, negando as acusações de não ter cooperado com os investigadores, de modo que seu caso foi tratado separadamente.

“O comitê observou que o desrespeito intencional de Harbaugh às leis da NCAA e à conduta antiética aumentaram a gravidade do caso e levou o comitê a classificar o caso de Harbaugh como Nível I-Agravado, com penalidades incluindo uma ordem de causa de quatro anos. O show- porque a ordem é uma suspensão de uma temporada para Harbaugh.” A NCAA disse.

O caso de recrutamento é separado da investigação da NCAA sobre alegações de observação não autorizada de pessoas e roubo de identidade que abalaram a temporada do campeonato de Michigan em 2023 e levaram à suspensão de três jogos de Harbaugh pela Big Ten Conference.

O pedido de causa de exibição da NCAA começou na quarta-feira e vai até 6 de agosto de 2028. Uma escola teria que designar Harbaugh para sua primeira suspensão completa da temporada. Depois disso, Harbaugh ainda será banido de atividades relacionadas ao atletismo, incluindo viagens de equipe, treinos, revisão de vídeos, recrutamento e reuniões de equipe até que o pedido expire.

Os Chargers estavam programados para treinar na quarta-feira, mas Harbaugh não falou com os repórteres até quinta-feira.

O advogado de Harbaugh, Tom Mars, disse que o treinador não foi convidado a participar do processo de acordo nem estava ciente de que um acordo havia sido alcançado entre a escola e a NCAA. Ele Destruiu a punição da NCAA.

“A maneira como vejo isso da perspectiva do treinador Harbaugh é hoje [Committee on Infractions] “Essa decisão é como ir para a faculdade e receber uma carta da escola dizendo que você foi suspenso por não assinar o anuário”, postou Marrs nas redes sociais.

O diretor atlético de Michigan, Warde Manuel, observou que a escola já aceitou sanções e sofreu múltiplas multas.

“Nossos funcionários têm trabalhado para melhorar os processos e estamos focados no futuro e no nosso compromisso com a integridade e conformidade”, disse Manuel.

O caso de roubo de identidade ainda está aberto e pode levar meses para ser resolvido. Tantos casos de infração em tão curto período de tempo poderiam levar a NCAA a indiciar novamente Michigan e abrir a escola a penas mais duras em um caso de roubo de identidade.

A nova técnica do Michigan, Sharon Moore, enfrenta acusações de violar as regras da NCAA relacionadas à investigação de aferição e contratação, de acordo com um rascunho do aviso da NCAA sobre as alegações obtido no domingo por Dan Murphy e Pete Thamel da ESPN.

Moore é acusado de excluir trocas de mensagens de texto com Connor Stallions – um ex-recrutador de baixo nível que coordenou uma operação de reconhecimento avançado fora do campus – na época em que a investigação começou.

De acordo com o rascunho, a NCAA recomendou a Moore uma violação menos grave de Nível 2 e alegou que as mensagens entre Moore e os Garanhões foram recuperadas e o treinador as forneceu à NCAA.

Retornando à NFL após uma passagem bem-sucedida pelo San Francisco 49ers, Moore, 38, foi promovido de coordenador ofensivo a técnico principal quando Harbaugh passou a liderar o Chargers. Moore atuou como técnico principal quatro vezes na temporada passada, enquanto Harbaugh foi suspenso, vencendo todos os quatro jogos, incluindo o final da temporada contra o rival Ohio State.

O escotismo presencial é proibido pela NCAA, que está investigando o suposto sistema de Michigan para determinar como ele foi organizado e quem sabia dele. Os garanhões, que não cooperaram na investigação da NCAA, quebrarão o silêncio no dia 27 de agosto, quando o documentário “Sign Stealer” estrear na Netflix no serviço de streaming.

“Não estou me desculpando”, disse Harbaugh na segunda-feira, quando questionado sobre o aviso de roubo de identidade da NCAA aos Wolverines. “Eu não participei. Não tive conhecimento nem fui cúmplice dessas alegações.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.