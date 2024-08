Não há sobreviventes depois que acidente no estado de São Paulo matou 61 pessoas

O ATR 72-500 transportava 57 passageiros e quatro tripulantes. As autoridades locais dizem que não há sobreviventes.

O turboélice bimotor voava de Cascaval, no estado do Paraná, para o aeroporto de Cuarulhos, em São Paulo, quando caiu na cidade de Vinhedo, segundo a companhia aérea Vopas.

Um avião caiu no estado de São Paulo, Brasil, matando todas as 61 pessoas a bordo.

O avião pousou em uma área residencial, mas ninguém no solo ficou ferido.

Os gravadores de voo foram recuperados, disseram autoridades. ATR, a companhia aérea franco-italiana, disse que estava cooperando com a investigação.

O governador do estado de São Paulo, Darcio Gómez de Freitas, declarou três dias de luto.

O vídeo mostra uma grande área cheia de casas envoltas em chamas e fumaça.

Polícia e Corpo de Bombeiros estão no local.

De acordo com o site de rastreamento Flightradar24, o voo decolou de Cascavel às 11h56 horário local (14h56 GMT). O último sinal do avião foi recebido uma hora e meia depois.

A Agência de Aviação Civil do Brasil disse que o avião, construído em 2010, estava “em boas condições de operação, com registro correto e certificados de aeronavegabilidade”.

Todos os quatro tripulantes a bordo no momento do acidente estavam devidamente licenciados e devidamente qualificados.

O Hospital do Câncer Uopecan, em Cascavel, disse à BBC Brasil que dois médicos atuantes estavam entre os passageiros mortos.

Moradores locais testemunharam o momento em que o avião de passageiros caiu.

“Quando ouvi o som do avião a cair, olhei pela janela de casa e vi o momento em que caiu”, disse Filipe Magalhas à agência noticiosa Reuters, acrescentando que a cena o “aterrorizou”.

Outra moradora, Nathalie Cicari, disse à CNN Brasil que estava almoçando quando ouviu “barulhos muito próximos, muito altos”, que pareciam um drone, mas “muito mais altos”.

“Saí para a varanda e vi o avião girando. Em segundos percebi que aquele não era o movimento normal de um avião.”

Foi o pior acidente de avião do Brasil desde 2007 Avião da TAM Express cai e pega fogo No Aeroporto de Congonas, em São Paulo, 199 pessoas morreram.

O presidente Lula prestou homenagem às vítimas durante seu discurso.

“Tenho que ser o portador de notícias muito ruins e quero que todos façam um minuto de silêncio”, disse ele ao público.

Ele postou nas redes sociais que a notícia do acidente foi “muito triste”. “Todas as minhas condolências vão para as famílias e amigos das vítimas”, disse ele.

A cidade vizinha de Valinhos enviou 20 equipes de emergência ao local do acidente como parte de uma operação conjunta, disseram autoridades locais.

“Foram mobilizadas vinte pessoas, sendo três viaturas da Guarda Civil Municipal de Valinhos e uma da Defesa Civil”, informou a Prefeitura de Valinhos em nota.

ATR em comunicado informou sobre o acidente envolvendo o ATR 72-500.

“Nossos primeiros pensamentos estão com todas as pessoas afetadas por este incidente”, afirmou.

“Os especialistas da ATR estão totalmente empenhados em apoiar a investigação e o cliente.”