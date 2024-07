Na Índia, o número de pessoas que morreram no meio de uma multidão aumentou para 97, disse o funcionário Notícias religiosas

Muitas outras pessoas ficaram feridas depois de milhares de pessoas se terem reunido no distrito de Hadhras, em Uttar Pradesh, e as autoridades temem que o número de vítimas possa aumentar ainda mais.

Um funcionário do governo disse que quase 100 pessoas foram esmagadas e muitas ficaram feridas numa reunião religiosa hindu no norte da Índia.

Uma grande multidão reuniu-se terça-feira para um sermão de pregador numa aldeia no distrito de Hadhras, no estado de Uttar Pradesh, 200 quilómetros a sudeste da capital nacional, Nova Deli, mas uma forte tempestade de poeira provocou pânico quando as pessoas partiram.

Muitos foram esmagados ou pisoteados, caíram uns sobre os outros e alguns desabaram nas valas da estrada durante a confusão.

“Confirmamos 97 mortes até agora e estamos nos concentrando em fornecer socorro e assistência médica às vítimas”, disse Chaitra V, comissário divisional do distrito vizinho de Aligarh, à agência de notícias AFP.

“Quando os participantes estavam saindo do local, uma tempestade de poeira cegou sua visão, levando a uma briga e subsequente incidente trágico”, disse ele.

O chefe médico do estado, Umesh Kumar Tripathi, disse aos repórteres que a maioria dos mortos eram mulheres, acrescentando que “muitos feridos” foram hospitalizados.

A mídia local informou que houve uma debandada quando os participantes correram para sair após o evento com um líder religioso chamado Bole Baba.

Vídeos não verificados nas redes sociais mostraram corpos empilhados no chão em frente a um hospital local. A Al Jazeera não conseguiu verificar imediatamente os vídeos

O policial Rajesh Singh disse que a superlotação também pode ser um fator. Os relatórios iniciais sugeriram que mais de 15.000 pessoas se reuniram para o evento, das quais cerca de 5.000 foram autorizadas a realizar.

Mulheres e homens chorando reuniram-se em frente a uma morgue na cidade de Eta, onde muitos dos mortos procuravam notícias dos seus familiares.

Uma sobrevivente, Jyoti, conhecida apenas pelo primeiro nome, disse à mídia local que a debandada aconteceu logo após o evento.

“Todo mundo estava com pressa para sair… não havia saída, as pessoas estavam caindo umas sobre as outras”, disse ele.

“Depois do sermão, todos começaram a sair”, disse Sakundala, outra mulher que forneceu apenas o seu nome, à agência de notícias Press Trust of India.

O ministro-chefe Yogi Adityanath ordenou uma investigação sobre o incidente.

“Foram emitidas instruções às autoridades envolvidas para realizarem operações de socorro e resgate em tempo de guerra e para darem o devido tratamento aos feridos”, escreveu ele no X.

O primeiro-ministro Narendra Modi anunciou uma indenização de US$ 2.400 aos familiares dos falecidos e US$ 600 aos feridos.

“Minhas condolências àqueles que perderam seus entes queridos… desejo a todos os feridos uma rápida recuperação”, escreveu Modi na plataforma de mídia social X.

O presidente Draupadi Murmu disse que as mortes foram “dolorosas” e expressou as suas “mais profundas condolências”.

Acidentes fatais são comuns em locais de culto na Índia durante grandes festivais religiosos, quando grandes multidões se reúnem em pequenas áreas com poucas medidas de segurança em vigor.

Em 2016, 112 pessoas morreram numa explosão causada pelo rebentamento de fogos de artifício proibidos num templo na véspera do Ano Novo Hindu. A explosão destruiu edifícios de concreto e incendiou o complexo do templo no estado de Kerala, onde milhares de pessoas estavam reunidas.

Em 2013, outros 115 devotos morreram numa debandada numa ponte perto de um templo no estado de Madhya Pradesh.

Até 400.000 pessoas se reuniram na área. Houve uma debandada depois que se espalharam rumores de que a ponte estava prestes a desabar.

Pelo menos 224 peregrinos morreram e mais de 400 ficaram feridos num tumulto em 2008 num templo no topo de uma colina na cidade de Jodhpur, no norte do estado de Rajasthan.