Mulher russo-americana condenada a 12 anos de prisão na Rússia por traição

Karelina foi acusada pelo serviço de segurança FSB da Rússia de arrecadar dinheiro para uma organização ucraniana que fornece armas aos militares ucranianos.

Charity Razom disse que ficou “chocada” ao saber da prisão do dançarino amador.

O repórter do Wall Street Journal Ivan Gershkovich foi a julgamento no mesmo tribunal em junho, depois de ter sido preso por espionagem, mas foi libertado no início deste mês como parte de uma troca maior de prisioneiros com os Estados Unidos e outros países.

O namorado dela, o boxeador Chris van Heerden, disse na semana passada que o inquérito foi perturbador e desesperador.

“Eu não conseguia me colocar no lugar dela e imaginar o que ela estava passando”, disse ele.