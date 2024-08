Moscou diz que tropas ucranianas estão a 30 quilômetros da região russa de Kursk

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou Kiev de “ameaçar o povo pacífico da Rússia”.

Quando a ofensiva na região de Kursk entrou no seu sexto dia, o Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas forças enfrentaram tropas ucranianas perto das aldeias de Dolbino e Obshi Kolodes.

As tropas ucranianas avançaram 30 km para dentro da Rússia, tornando-se a incursão mais profunda e significativa desde que Moscovo lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em Fevereiro de 2022.

“Artilharia, morteiros, drones. Também registamos ataques com mísseis, e cada ataque deste tipo merece uma resposta justificada”, disse Zelensky à nação no seu discurso nocturno em Kiev.

Um alto funcionário ucraniano disse à agência de notícias AFP que milhares de soldados estiveram envolvidos na operação, e não na pequena incursão inicialmente relatada pelos guardas de fronteira russos.

Embora grupos de sabotagem pró-ucranianos tenham lançado incursões transfronteiriças implacáveis, a ofensiva de Kursk marca o maior ataque coordenado em território russo pelas forças legadas de Kiev.

“Estamos no ataque. É para expandir as posições do inimigo, infligir o máximo de perdas e desestabilizar a situação na Rússia, uma vez que eles são incapazes de defender a sua própria fronteira”, disse o funcionário.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que “grupos móveis inimigos frustraram tentativas de penetrar profundamente no território russo com veículos blindados”.

Mas numa aparente admissão de que as forças de Kiev avançaram profundamente na região fronteiriça de Kursk, o Ministério da Defesa disse que enfrentou tropas ucranianas perto das aldeias de Tolpino e Obshchy Kolodez, a 25 km e a 30 km da fronteira Rússia-Ucrânia.

Imagens que circulavam online e verificadas pela BBC também pareciam mostrar um ataque russo perto da aldeia de Levshinka, a 25 quilómetros da fronteira.

As tropas ucranianas disseram ter capturado vários assentamentos na região de Kursk. Na aldeia de Guevo, a cerca de 3 quilómetros da Rússia, soldados filmaram-se a retirar a bandeira russa de um edifício administrativo.

Surgiram clipes de tropas ucranianas tomando edifícios administrativos em Sverdlikovo e Boros, enquanto intensos combates foram relatados em Sudja, onde vivem cerca de 5.000 pessoas.

As tropas ucranianas já se imaginaram fora de Chudja, num grande posto de gasolina envolvido no transporte de gás natural da Rússia através da Ucrânia para a UE, o que tem continuado desde a guerra.

Na região de Sumy, na fronteira com a região de Kursk, os repórteres da BBC viram veículos blindados e tanques avançando em direção à Rússia.

Os parapeitos blindados têm emblemas triangulares brancos, que parecem distingui-los das ferragens usadas na própria Ucrânia. Entretanto, surgiram fotografias aéreas que mostram tanques ucranianos em combate dentro da Rússia.

Fotografias examinadas pela BBC Verify também pareciam mostrar a Rússia construindo novas linhas de defesa perto da usina nuclear de Kursk. As forças ucranianas engajadas em Obshchy Kolodez estavam a 50 km (31 milhas) das instalações.

Imagens de satélite contrastadas do mesmo local, tiradas alguns dias antes, mostram várias trincheiras recém-construídas nas proximidades, a 8 km (5 milhas) da usina.