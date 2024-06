Moradores do sul da Flórida foram instruídos a evacuar devido a inundações com risco de vida

MIAMI (Reuters) – As autoridades alertaram os moradores para evacuarem as “inundações com risco de vida” em algumas das áreas mais populosas do estado, enquanto fortes chuvas assolavam o sul da Flórida na quarta-feira.

O Serviço Meteorológico Nacional de Miami pediu aos residentes que permanecessem em casa, fora das estradas e longe de águas em movimento perigoso.

Consulte Mais informação

As chuvas dificultam o tráfego aéreo dentro e fora da região. O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood disse aos viajantes que suas entradas e saídas estavam inundadas. Dezenas de outras partidas foram atrasadas ou canceladas na quarta-feira devido à chuva continuou a cair.

A Patrulha Rodoviária da Flórida fechou a área na tarde de quarta-feira Interestadual Sul 95 no condado de Broward, disseram as autoridades.

Os socorristas correram para os motoristas presos na tarde de quarta-feira em Hollywood, perto de Fort Lauderdale.

“Estamos recebendo ligações de pessoas que estão presas em seus veículos e dirigiram em estradas inundadas”, disse a porta-voz da cidade, Joan Hussey. NBC Sul da Flórida.

Um homem caminha por uma rua inundada em Hallandale Beach, Flórida, quarta-feira. Imagens de Joe Radle/Getty

Na tarde de quarta-feira, cidades e locais em toda a região relataram mais de meio pé de chuva nas últimas 48 horas: 11,28 polegadas no Aeroporto de Fort Lauderdale, 7,49 no Aeroporto Internacional de Miami, 8 em Fort Myers e 7,74 em Sarasota. .

Chove continuamente há horas e as bombas tornaram-se inúteis porque o equipamento não tem para onde enviar o excesso de água.

“Com tanta água, não há muito espaço nas bombas para que ela (água) vá agora”, disse Hussey.

Recomendado

Chove no início de junho Maio mais quente já registrado em Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach e Nápoles.

Um homem espera por ajuda em um veículo estacionado em uma rua inundada em Hallandale Beach, Flórida, quarta-feira. Imagens de Joe Radle/Getty

A costa oeste da Flórida recebeu um recorde de 20 centímetros de chuva em apenas três horas.

A chuva de terça-feira em Sarasota entre 17h e 20h foi extremamente rara, esperada apenas uma vez a cada 500 a 1.000 anos. A área de Tampa Bay geralmente pode esperar 7,3 polegadas Todo o mês de junho.

Robert Weil e Brian Hamacher de Miami e David K. de Nova York.