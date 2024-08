Mike Lynch e Jonathan Bloomer, do Morgan Stanley, desapareceram depois que seu iate de luxo afundou na Sicília.

Londres

CNN

–



O magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, o diretor do Morgan Stanley International Jonathan Blumer e o proeminente advogado americano Chris Morvillo ainda estão desaparecidos depois que um furacão atingiu um iate de luxo na costa da Sicília.

O navio afundou na segunda-feira – matando uma das 22 pessoas a bordo – quando o mastro mais alto do mundo se partiu ao meio durante uma tempestade. 15 pessoas foram resgatadas.

As esposas de Blumer e Morvillo também estavam desaparecidas, disse Salvatore Cocina, chefe da agência de proteção civil da ilha italiana, aos repórteres no local.

Bloomer é presidente não executivo do Morgan Stanley International e presidente da seguradora Hiscox, listada em Londres.

“Estamos profundamente chocados e tristes com esta tragédia. Nossos pensamentos estão com todos os afetados, especialmente a família Bloomer, e todos aguardamos mais notícias desta situação horrível”, disse o Morgan Stanley. Um porta-voz disse à CNN.

O presidente-executivo da Hiscox, Aki Hussain, disse em comunicado na terça-feira que a empresa estava “profundamente chocada e triste” com a “triste” notícia.

“Nossos pensamentos estão com todos os afetados, especialmente nosso presidente, Jonathan Bloomer e sua esposa Judy, com os desaparecidos e suas famílias enquanto aguardam mais notícias desta situação horrível”, acrescentou.

Depois de uma tentativa fracassada na segunda-feira, mergulhadores do corpo de bombeiros italiano tentarão entrar novamente no navio naufragado para procurar os desaparecidos, disse a guarda costeira italiana em X.

Um porta-voz da guarda costeira italiana disse que o navio foi atingido pela tempestade por volta das 5h, horário local, na segunda-feira. O barco estava ancorado a cerca de 800 metros do porto de Porticello, na ilha do Mediterrâneo.

Fortes tempestades na Sicília trouxeram fortes chuvas na noite de domingo, com Prolo, a leste de Palermo, recebendo 100 mm de chuva em menos de quatro horas. Um relatório da Base de Dados Europeia de Condições Meteorológicas Severas revelou que um tufão – um tipo de ciclone que se forma sobre a água ou se move da terra para a água – se desenvolveu na área onde o barco estava ancorado na manhã de segunda-feira.

Segundo a Reuters, um corpo foi encontrado no casco do navio e posteriormente identificado como Ricardo Thomas, cidadão de Antigua. Entre os resgatados estavam a esposa de Lynch, Angela Bagares, o capitão do barco e uma menina de um ano. A filha de Lynch, de 18 anos, ainda está desaparecida.

Um jornal italiano noticiou na terça-feira que Bacares e seu marido inicialmente não se preocuparam quando acordaram às 4 da manhã, horário local, porque o barco havia virado.

Eles ficaram preocupados quando as janelas do barco quebraram e o caos se instalou, disse ele ao La Repubblica em entrevista em um hospital na Sicília.

Lynch, um investidor e empresário de tecnologia de 59 anos, foi absolvido em junho de uma investigação de fraude relacionada à venda multibilionária da Autonomy, a empresa de software que ele cofundou, para a Hewlett-Packard. Os promotores alegaram que Lynch planejava inflar a receita da Autonomy antes da venda.

Morvillo, advogado dos EUA em Clifford Chance, esteve envolvido na argumentação bem-sucedida do caso contra Lynch.

Um porta-voz de Clifford Chance disse que o escritório de advocacia estava “chocado e profundamente triste”.

“Nossos pensamentos estão com nosso parceiro Christopher Morvillo e sua esposa Neda, que estão entre os desaparecidos. A nossa principal prioridade é prestar apoio à família e à nossa colega Ayla Ronald, que, juntamente com o seu companheiro, felizmente sobreviveram ao incidente”, acrescentou o porta-voz.

De acordo com uma reportagem da agência de notícias italiana ANSA, uma sobrevivente, Charlotte, 35 anos, descreveu como lutou para segurar sua filha Sophia, de um ano.

“Em dois segundos perdi a bebê no mar e depois a abracei novamente em meio à fúria das ondas. Segurei-a com força enquanto o mar estava agitado”, disse ele à ANSA. “Muitos gritavam”.

A Divisão de Investigação de Acidentes Marítimos do Reino Unido está enviando uma equipe de quatro investigadores a Palermo para realizar uma avaliação preliminar do barco, disse uma fonte familiarizada com a operação à CNN na segunda-feira. A fonte, que falou sob condição de anonimato, não informou quando a equipe deveria chegar à Sicília.

O iate “Basian”, de 56 metros (184 pés), navegou sob bandeira britânica, com passageiros e tripulantes em sua maioria britânicos, além de dois anglo-franceses, um irlandês e um cingalês, porta-voz da costa italiana. O guarda disse à CNN.

O Ministério das Relações Exteriores e Comércio da Nova Zelândia disse à CNN que os dois países Civis estiveram envolvidos no incidente, mas não estão entre os desaparecidos. A identidade do falecido não foi divulgada.

A Bayesian tinha o mastro de alumínio mais alto do mundo, com 72,27 metros (237 pés), disse seu fabricante italiano Perini Navi em seu site.

O mastro era três metros (10 pés) mais curto do que o mastro mais alto do mundo, classificado pelo Guinness World Records. Esse mastro de fibra de carbono de 75 metros (247 pés) pertence ao iate Mirabella V, construído por Vosper Thornycroft em Southampton, Reino Unido, de acordo com o site do Guinness World Records.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada. Kathleen Makramo e Sabrina Sosa contribuíram com reportagens.