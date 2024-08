Mergulhadores procuram Bayesian para o magnata da tecnologia perdido Morgan Stanley

Um porta-voz do Departamento de Estado disse à NBC News que eles estavam cientes de relatos de que cidadãos dos EUA estavam em bayesiano, mas não tinham mais detalhes para compartilhar.

Mike Lynch, regularmente descrito nos meios de comunicação social do Reino Unido como o “Bill Gates da Grã-Bretanha”, foi absolvido das acusações de fraude num julgamento de grande sucesso nos EUA no início deste Verão. Fontes disseram à CNBC na segunda-feira que sua esposa, Angela Bagares, foi resgatada. A agência de notícias italiana ANSA identificou sua filha como Hanna, de 18 anos, que desapareceu com o pai.

Dias antes do desaparecimento de Lynch, seu co-réu, Stephen Chamberlain, morreu no sábado após ser “traumatizado por um carro” enquanto corria, disse seu advogado, Gary Linzenberg, à NBC News em um comunicado por e-mail. A Reuters relata que Chamberlain é ex-vice-presidente de finanças da Autonomy, a empresa Lynch no centro da investigação.

“Estamos profundamente chocados e tristes com este trágico incidente. Nossos pensamentos estão com todos os afetados, especialmente nosso presidente Jonathan Bloomer e sua esposa Judy, que estão entre os desaparecidos, e suas famílias aguardando mais notícias desta situação horrível”, disse Aki Hussain Hiscox, presidente da seguradora, à NBC News em uma declaração enviada por e-mail.

Uma das sobreviventes, Charlotte Emsley, de 35 anos, disse à agência de notícias italiana ANSA que perdeu brevemente a filha Sophia, de 1 ano, na água, mas conseguiu recuperá-la e levantá-la acima das ondas. até que um barco salva-vidas seja levantado e eles sejam rebocados para um local seguro.

Em imagens divulgadas na noite de segunda-feira, mergulhadores revisam mapas de barcos enquanto procuram turistas desaparecidos na costa de Porticello, Itália. corpo de bombeiros

Construído pelo construtor naval italiano Perini Navi em 2008 e registrado no Reino Unido, o Bayesian pode transportar 12 convidados e até 10 tripulantes, de acordo com sites especializados em iates online.

Com quase 250 pés de altura, o iate é o veleiro de alumínio mais alto do mundo. De acordo com CharterWorld de iates de luxo.

Claudio Lavanga reportou de Roma e Yuliya Talmazan de Londres.