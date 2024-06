Malik Saint assina contrato de 4 anos com Kings: Fontes

Por Anthony Slater, Sam Amick e Mark Bouleau

Malik Monk permanecerá em Sacramento. Espera-se que o reserva com maior pontuação assine um novo contrato de quatro anos no valor de US$ 78 milhões, confirmaram fontes da liga, o contrato máximo permitido que os Kings poderiam oferecer a ele, incentivado com uma opção de jogador na entressafra.

Aqui estão os valores em dólares para o ano em seu novo contrato.

2024-25 – US$ 17,4 milhões

2025-26 – US$ 18,8 milhões

2026-27 – US$ 20,2 milhões

2027-28 – US$ 21,6 milhões (opção do jogador)

Depois de uma média de 15,4 pontos por jogo em 72 partidas fora do banco pelo Sacramento, Monk foi o vice-campeão do prêmio de Sexto Homem do Ano de 2024. Sua energia fora do banco foi fundamental para os Kings, que perderam por 46-39 nos play-offs.

Monk também prosperou como distribuidor em 2023-24, com média de 5,1 assistências por jogo e liderando a liga em assistências por lance.

Depois de ser convocado por Charlotte em 2017 e depois passar um ano com o Los Angeles Lakers em 2021-22, Monk veio para Sacramento precisando de um novo começo em 2022 e imediatamente encontrou o sucesso como reserva. Ele terminou em quinto lugar na votação de Sexto Homem do Ano e em 11º na votação de Jogador Mais Melhorado para 2022–23.

Monk assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 19,4 milhões até 2022 em Sacramento.

Depois de ajudar os Kings a superar sua mais longa seca nos playoffs em 2023, a temporada de Mong terminou de forma amarga em 2024, quando ele perdeu o último mês da temporada, incluindo os jogos do torneio play-in do time, com uma torção no ligamento colateral direito.

“Eu poderia ir para outro lugar com mais dinheiro e estar em uma situação pior”, disse Monk após a temporada, quando questionado sobre como ganhar um salário maior. “Então você não sabe. Tenho um ótimo agente que fará seu trabalho. Acho que meu trabalho está feito, fiz o que tinha que fazer este ano. Acho que funciona da maneira certa.

Ele controlou suas emoções e respondeu diretamente quando questionado se gostaria de jogar com a camisa dos Kings na próxima temporada, enquanto permanece indeciso sobre seu futuro.

“Certamente”, disse o monge sem muita hesitação.

Por que acabou tão rápido?

As novas regras do CBA permitiram que os Kings and Saints iniciassem as negociações no dia seguinte às finais. Isso é Na verdade Foi uma apresentação simples do lado de Sacramento. Devido a certas restrições financeiras, eles só puderam oferecer-lhe um máximo de quatro anos e US$ 78 milhões. Eles apoiaram isso com uma opção de jogador fora da temporada, permitindo que Monk voltasse ao free agency um pouco mais cedo se sua trajetória de carreira continuasse a subir.

Os Reis colocam a oferta máxima na mesa e Monk – de quem está o lado Claramente Pesquisei o cenário da agência gratuita – e decidi que era o suficiente para atraí-lo de volta aos Kings, onde ele floresceu e queria ficar. – Anthony Slater, escritor veterano da NBA

O que isso significa para os reis?

Eles trazem de volta um dos jogadores de reserva mais eficazes da liga em seu auge (26) e mantêm unidos o que poderiam ser considerados os quatro principais membros de sua equipe: De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Keegan Murray e Monk. Foi espetacular nos playoffs há duas temporadas e poderia ter sido bom o suficiente para voltar aos playoffs em abril, se não tivesse perdido a reta final da temporada devido a uma entorse no ligamento colateral medial. Os Kings têm a 13ª escolha no draft da próxima semana e o gerente geral Monte McNair expressou a disposição de usá-la em uma troca se puder melhorar o elenco. -Slater

O que isso significa para o mercado de agente livre ?

Isso é Sempre há um benefício na entrada de agentes livres quando um jogador volta ter Equipe no início deste processo. Isso deixa mais espaço na tampa e possíveis pontos de pouso. Saint não foi para Orlando, Detroit, San Antonio ou qualquer outro lugar, absorvendo o espaço disponível.

Isso deixa em aberto possíveis pontos de pouso para jogadores semelhantes em seu reino, como Klay Thompson. D’Angelo Russell e James Harden. -Slater

(Foto: Justin Ford/Getty Images)