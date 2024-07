Mais cancelamentos de voos são esperados à medida que as companhias aéreas se recuperam gradualmente da interrupção tecnológica global

CNN

–



Cancelamentos de voos adicionais são esperados ainda esta semana, à medida que as companhias aéreas se recuperam gradualmente Disrupção tecnológica global Como resultado, milhares de passageiros ficam retidos nos aeroportos.

Mais de 5.400 voos de, para ou dentro dos EUA foram cancelados e mais de 21.300 atrasaram na sexta e no sábado. FlightAware. com. Com mais de 600 voos já cancelados na manhã de domingo, espera-se um terceiro dia de caos nos aeroportos.

problema Vai além dos aeroportosEmpresas, agências governamentais, serviços de saúde e de emergência, bancos, escolas e universidades em todo o mundo estão a sofrer perturbações. Atualização de software com defeito Para sistemas operacionais Microsoft Windows fornecidos pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike, Especialistas disseram à CNN.

A interrupção “basicamente bloqueou computadores em todo o mundo”, disse o ex-conselheiro geral da Agência de Segurança Nacional dos EUA, Glenn Gerstel, à CNN no sábado.

“Este seria o maior incidente informático em termos de efeitos globais”, disse Gerstel. “Talvez não seja o número de computadores, mas o impacto na vida das pessoas”.

CEO da CrowdStrike, George Kurtz Pediu desculpa Clientes e disseram que uma correção foi aplicada, mas Especialistas dizem A reorganização de sistemas pode ser um processo demorado.

A vulnerabilidade afetou cerca de 8,5 milhões de dispositivos Windows, o que representa menos de 1% de todos os computadores Windows. Uma postagem no blog de sábado Da Microsoft. “Embora a percentagem seja pequena, os impactos económicos e sociais mais amplos refletem o uso do CrowdStrike por organizações que operam muitos serviços críticos”, disse a Microsoft.

As principais companhias aéreas disseram que os serviços estão sendo restaurados, mas são prováveis ​​mais atrasos e interrupções.

A maioria dos sistemas da United Airlines se recuperou da interrupção de sexta-feira, disse a companhia aérea disse em um comunicado. Mais de 400 voos da United foram cancelados no sábado e mais de 200 no domingo. FlightAware. com.

“Embora a maioria dos nossos sistemas tenha se recuperado da interrupção global do software de terceiros, podemos continuar a enfrentar algumas interrupções em nossas operações, incluindo atrasos e cancelamentos de voos”, disse a United.

A Delta Air Lines disse no sábado que estava “continuando sua recuperação operacional” após um acidente de avião que a levou a suspender os voos na sexta-feira. manhã Atualizar. No entanto, mais de 1.000 voos da Delta foram cancelados no sábado e mais de 200 no domingo.

“Cancelamentos adicionais são esperados à medida que parte da tecnologia da Delta continua a se recuperar de um problema com o fornecedor na manhã de sexta-feira”, disse a atualização.

Delta Air Lines suspendeu viagens curtas não suportadas até segunda-feira devido à interrupção declarado fim de semana. Menores desacompanhados já reservados em voos da Delta não podem viajar, e a companhia aérea solicitou que nenhum novo voo seja reservado para eles.

Também foi afetada a American Airlines, que Relatório “Conseguimos restaurar nossas operações com segurança” na sexta-feira e “oferecemos descontos em viagens aos nossos clientes afetados pelo problema técnico do fornecedor esta manhã”. Allegiant Air disse Relatório sábado Ou seja, “as operações normais foram retomadas” após a interrupção, eles estão processando o backlog de mensagens dos clientes e corrigindo seus programas e plataformas.

Mesmo com Uma atualização de sistema defeituosa foi revertidaDavid Kennedy, cofundador da empresa de segurança cibernética Binary Defense, disse à CNN no sábado que não é uma solução rápida para as companhias aéreas que precisam reiniciar manualmente os computadores individualmente em milhares de portões.

“Não é tão simples quanto reiniciar. Há muito mais etapas e complicações envolvidas”, disse Kennedy. “Não há pessoas suficientes nesses aeroportos, nesses lugares, para fazer isso.”

Confira este conteúdo interativo em CNN.com



O Departamento de Transporte dos EUA A empresa disse na sexta-feira que atrasos e cancelamentos de voos resultantes da interrupção do sistema eram “controláveis”, o que significa que eram “atribuíveis à companhia aérea”. Nesses casos, as companhias aéreas devem “cumprir os seus regulamentos Deveres de atendimento ao cliente.”

O secretário de transportes, Pete Buttigieg, em uma postagem nas redes sociais Correspondência Ele disse no sábado que recebeu relatos de que algumas companhias aéreas estão oferecendo empréstimos de voo apenas a passageiros para voos cancelados.

“Deixe-me ser claro: se o seu voo for cancelado e você não for remarcado, você terá direito a um reembolso imediato”, disse Buttigieg.

Justin Tallis/AFP/Getty Images Um passageiro espera na área de check-in do Aeroporto de Gatwick enquanto alguns voos são cancelados ou atrasados ​​em Harley, ao sul de Londres, em 20 de julho de 2024.

Passageiros frustrados fazem fila em aeroportos, cancelamentos e atrasos de voos, casamentos, funerais e aniversários são alguns dos acontecimentos perdidos na vida.

No Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, longas filas de passageiros esperavam por ajuda no sábado, com muitos voos ainda cancelados ou atrasados.

A passageira da Delta Catalina Villarreal descreveu a cena: “Mehem. confusão. Frustração. Com fome.”

O Villarreal expressou frustração com a falta de informação das companhias aéreas.

“Cancelei três vezes. Fiz check-in três vezes para todos os voos. Agora tenho duas malas. “Então nos disseram para vir amanhã ou segunda-feira.”

Nos aeroportos de todo o país, milhares de pessoas que aguardam respostas enfrentam a mesma incerteza.

“Eu estava na Califórnia para o casamento da minha mãe”, disse Richard Whitfield, do condado de Pasco, Flórida, à CNN no sábado. Whitfield e seu parceiro, Jonathan Shade, deixaram Tampa na quinta-feira e perderam um voo de conexão em Atlanta devido ao mau tempo, atrasando o pouso e forçando-os a reabastecer em Tallahassee.

Depois que o voo programado para sexta-feira foi adiado várias vezes, o casal decidiu cancelar a viagem e voltar para casa. Mas como não havia voos para Tampa na noite de sexta-feira, eles passaram a segunda noite em um hotel de aeroporto. Eles não conseguiram obter um voucher da Delta para nenhuma das estadias.

“(Richard) está em espera há 24 horas”, disse Shade à CNN. “Quando ele finalmente conseguiu seu número, era 2.001.”

Duas horas depois, o lugar de Richard na linha virtual de atendimento ao cliente da Delta Air Lines era a linha 2.300, disse Shade.

Whitfield disse à CNN que toda a provação teve um impacto sobre ela.

“Para mim, é um efeito dominó sobre a humanidade e tudo o que precisamos para sobreviver: comida, sono ou água, casas”, disse ele.

Depois de passar 48 horas em Atlanta, eles encontram um voo de volta para Tampa na noite de sábado, dizem, esperando que não seja atrasado ou cancelado. Por enquanto, tudo o que o casal pode fazer é esperar e “tomar uma boa bebida forte”, disseram Shade e Whitfield.

Outro passageiro no Aeroporto Internacional Logan de Boston estava tentando voar para Fort Lauderdale para comemorar o aniversário de 96 anos de seu pai.

“Meu voo foi cancelado esta manhã. Eu quero voar para Fort. Lauderdale, então eles remarcaram para West Palm Beach e eu cheguei aqui no aeroporto e foi cancelado. Eles não me contaram – não recebi nenhuma notificação, nada”, disse Charlotte Yeh à afiliada da CNN. WFXT no sábado.

Alguns viajantes no aeroporto de Boston ficaram chateados depois que suas viagens de verão e seus planos fracassaram.

“Já faz algum tempo que reservamos esta viagem para Las Vegas”, disse Mark Forbes à WFXT. “O próximo voo será cancelado na segunda-feira às 18h direto, e só ficaremos em Las Vegas por quatro noites, então teremos que remarcar a viagem.”

Carol Edwards disse que seus voos de sexta e sábado foram cancelados e o próximo voo disponível só seria na segunda-feira.

“Temos tantos planos que você sabe que não podemos fazer nada como ver a família, comer, ver amigos, festejar”, ​​disse ele ao WFXT.