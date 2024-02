Lee Anderson se recusa a pedir desculpas pelas alegações islâmicas sobre Sadiq Khan

Por Kate Vannell

Correspondente político, BBC News

26 de fevereiro de 2024, 11h17 GMT Atualizado há 8 minutos

legenda da imagem, O ex-mineiro Lee Anderson se junta ao Partido Conservador depois de trabalhar anteriormente para um parlamentar trabalhista

O ex-vice-líder conservador Lee Anderson disse que suas palavras foram desajeitadas, mas se recusou a pedir desculpas por dizer que Sadiq Khan era controlado por islâmicos.

Anderson foi suspenso como deputado conservador após os seus comentários, que, segundo ele, resultaram da frustração com o desempenho do presidente da Câmara de Londres.

Rishi Sunak disse que os comentários do parlamentar de Ashfield estavam errados, mas não chegou a dizer se os considerava islamofóbicos.

Sir Keir Starmer disse que o primeiro-ministro não teve “coragem” para denunciar a islamofobia.

O líder trabalhista disse aos repórteres: “É muito básico. A islamofobia é algo que todo líder político precisa denunciar e o primeiro-ministro não diz isso porque é muito fraco”.

O alvoroço foi provocado por comentários feitos por Anderson durante um debate no noticiário do GB na tarde de sexta-feira.

Anderson disse: “Eu realmente não acredito que os islâmicos tenham assumido o controle do nosso país, mas o que eu acredito é que eles têm o controle de Khan, e eles têm o controle de Londres, e eles têm o controle . Starmer também.

Ele então acrescentou: “As pessoas estão vindo aos milhares, fazendo o que querem, e estão rindo da nossa polícia. Tem a ver com Khan, ele realmente deixou nossa capital para seus camaradas”.

O senhor Anderson respondeu Um artigo de jornal diário A ex-secretária do Interior Suella Braverman, na qual disse: “A realidade é que os islâmicos, os extremistas e os anti-semitas estão agora no comando.”

Braverman disse que os islamistas “intimidaram o Partido Trabalhista” por causa da sua posição sobre a guerra em Gaza e que alguns dos manifestantes pró-palestinos tinham ligações com os islamistas.

Em comunicado divulgado pela GB News – que usa o MP como locutor – Anderson disse: “Você nunca deve se desculpar quando acha que está certo, porque fazer isso é um sinal de fraqueza.

“Minhas palavras podem ter sido desajeitadas, mas foram cheias de frustração com o que está acontecendo com nossa bela capital.”

Numa entrevista ao canal, Anderson disse mais tarde que sentia que o Partido Conservador “poderia ter-me dado um pouco mais de apoio”.

Ele insistiu que seus comentários “não eram racistas” e disse que não pediria desculpas a Khan “enquanto eu tivesse fôlego no corpo”.

Pressionado sobre se ingressaria no Partido Reformista do Reino Unido, de direita, o ex-vereador trabalhista se recusou a comentar, mas disse que estava “em uma viagem política”.

Questionado se se candidataria como candidato conservador nas próximas eleições, Anderson disse: “Não depende de mim… mas vou concorrer nas próximas eleições”.

Falando aos repórteres na segunda-feira, Sunak disse que as palavras de Anderson eram “inaceitáveis, erradas e é por isso que o chicote foi suspenso”.

Ele disse que os parlamentares têm o “dever” de não provocar debate “em detrimento de outros”.

O Primeiro-Ministro também negou que houvesse quaisquer tendências islamofóbicas no seu partido.

“Não deveria ser difícil expor opiniões vagas, imparciais e racistas. Mas as pessoas no topo do governo conservador recusam-se obstinadamente a fazê-lo.”

legenda da imagem, Sadiq Khan disse que os comentários de Lee Anderson deveriam ser chamados de islamofobia

O deputado conservador Rehman Chishti, que é muçulmano, apelou ao primeiro-ministro para nomear um conselheiro independente sobre a islamofobia, que ficará vago a partir de junho de 2022.

Ele disse à BBC que Sunak “não conseguiu se envolver” com ele no tratamento da islamofobia e que tinha “preocupações genuínas sobre o julgamento do primeiro-ministro sobre estas questões”.

Em 2019, o Partido Conservador lançou um inquérito sobre a forma como lida com alegações de discriminação na sequência de alegações de comportamento islamofóbico.

O relatório encontrou evidências de sentimento antimuçulmano na federação local e em nível individual, mas disse que as alegações de “racismo institucional” não foram fundamentadas pelas evidências.

'Áreas proibidas'

Questionado sobre os comentários de Anderson na BBC Radio London, o deputado conservador e ex-ministro londrino Paul Scully disse que alguns lugares como Tower Hamlets em Londres e Sparkle em Birmingham se tornaram “áreas proibidas”. a ser abordado”.

Ele disse: “Lee tende a atirar com força no quadril. Às vezes ele vai longe demais. Foi o caso de ele ter ido longe demais.”

A deputada trabalhista de Birmingham, Jess Phillips, pediu desculpas a Scully por seus comentários sobre Sparkle, que ele classificou de “totalmente impulsivo”.

O prefeito conservador de West Midlands, Andy Street, disse: “A ideia de que existe uma zona proibida em Birmingham é novidade para mim, e duvido do bom povo de Sparkill. É hora de as pessoas em Westminster pararem com o absurdo e a experiência. Mundo real.”

O porta-voz oficial do primeiro-ministro disse que Sunak discordou dos comentários de Scully: “O primeiro-ministro já falou antes sobre o valor das diferentes comunidades e sociedades na Inglaterra”.

“Há áreas onde uma pequena minoria de pessoas tem dificuldade em confundir a sua própria doutrina porque não está na sua religião, na sua cultura”, disse ele.