Kyle Schwarber tem a noite de sua vida no emocionante retorno de Phillies – NBC Sports Philadelphia

LOS ANGELES – LOS ANGELES – Com seu time enfrentando sua sétima derrota consecutiva, Kyle Schwarber lançou a noite de sua vida para encerrar um grande set de três jogos no Dodger Stadium enquanto os Phillies se recuperavam.

Schwarber liderou o jogo, dobrando em duas corridas no quinto, disparando um míssil nos assentos centrais direitos para um home run de três corridas no sexto e tocando-o com outro home run solo para centralizar no nono.

Três home run, sete RBIs.

Perdendo por três corridas no quinto inning, os Phillies venceram por 9-4. Eles perderam a estreia da série na segunda-feira, mas venceram na terça e na quarta para fechar a série. Eles venceram três de seus quatro jogos e voltaram à forma depois de perder 14 de 19.

“Parece que há momentos em que estamos em uma crise e ele vai energizar o clube com um home run inicial ou um grande home run”, disse o técnico Rob Thompson. “Ele é como Harp (Bryce Harper).”

Os Phillies estão 68-46 com uma vantagem de 2 jogos e meio sobre os Dodgers para o melhor recorde na Liga Nacional, e mais uma vez possuem o melhor recorde nas ligas principais.

“Foi incrível, foi incrível”, disse o arremessador titular Tyler Phillips sobre a noite de Schwarber. “Depois do segundo home run, ele me disse: ‘Cara, o que você fez foi ótimo, você nos manteve no jogo. Eu pensei, ‘Cara, você nos deu a liderança, o que você fez foi ótimo. Você não’ Não entendi que não, quase brigamos.

Schwarber, talvez discretamente, teve uma carreira. Ele não acertou com muita força, mas fez muito mais contato e se tornou um rebatedor absoluto. Ele está atingindo 0,260/0,390/0,504 na temporada com 27 home runs, 73 RBI e 82 caminhadas, líder da Liga Nacional. Shohei Ohtani, Aaron Judge e Juan Soto são os únicos outros jogadores da liga principal que igualaram ou excederam seus totais de OBP e home runs.

Schwarber acertou 0,340 contra arremessos com a mão esquerda. Aumentou a marca de sua carreira contra canhotos de 0,183 para 0,223 em menos de uma temporada.

“O que deixou tudo claro foi que ele queria reduzir as eliminações este ano”, disse Thompson. “Agora que ele está com a bola, ele reduziu seu golpe em dois golpes, e há uma abordagem de dois golpes aí. A média sobe, ele coloca mais a bola em jogo e a base sobe porque ele está recebendo mais acessos e tudo funciona de mãos dadas.

“É brilhante que ele tenha feito isso nesta parte de sua carreira. Isso mostra o quanto ele se importa e o quanto pode consertar.”

Ele não teve uma noite tão grande quanto Schwarber, mas as impressões digitais de Johan Rojas marcaram a vitória de quarta-feira. Rojas entrou no terceiro turno depois que Austin Hayes sofreu uma lesão no tendão da coxa e terminou o quarto com uma das melhores jogadas defensivas dos Phillies, um galope de 64 pés e salto por cima do muro no centro-direito para roubar dinheiro extra de Descar Hernandez. Fundamentos.

No intervalo seguinte, Rojas acertou um single no campo para mudar a escalação e mandar o empate para a base. Ele roubou o segundo lugar e marcou quando Schwarber fez uma dobradinha.

Quando voltou, Rojas deu um passo de Joe Kelly para carregar as bases para Schwarber no empate. Kelly lançou um arremesso selvagem que marcou Brandon Marsh, e Schwarber adicionou seu ponto de exclamação alguns arremessos depois.

A grande entrada dos Phillies foi facilitada por uma chamada do árbitro da terceira base Hunter Wendelstedt, que decidiu que Kike Hernandez estava interferindo na passagem de Alec Bohm para a terceira base em uma bola rasteira de Marsh. Hernandez acidentalmente fez isso enquanto corria até a sacola para fazer a etiqueta. Tal ligação não pôde ser revisada, e o gerente dos Dodgers, Dave Roberts, foi expulso após uma discussão emocional.

Nick Castellanos acertou em cheio com duas duplas, uma caminhada e uma rebatida de arremesso. Ele tem múltiplas rebatidas em todos os três jogos da série e está com rebatidas de 0,288 com 20 duplas, duas triplas e nove home runs em 242 partidas em plate desde 29 de maio.

Todo o ataque necessário para superar o buraco inicial, mas Phillips selou o acordo ao se estabelecer após duas entradas instáveis. Os Dodgers conseguiram para ele duas corridas em um longo primeiro inning e mais duas no segundo inning no single bloop de Freddie Freeman, mas Phillips permitiu apenas um baserunner em seus últimos três innings. Ele retirou-se silenciosamente do campo interno nas três vezes em que enfrentou Ohtani.

Foi uma grande recuperação depois que Phillips desistiu de três home runs e oito corridas sem sair do segundo turno na noite de sexta-feira em Seattle.

“Há algumas mudanças que você precisa fazer”, disse ele. “Obviamente, as duas primeiras entradas não foram ideais para mim. Mas à medida que o jogo avançava, as conversas com JT (Realmuto) e (técnico de arremessadores Caleb Gotham) aconteceram.

“E eu tive uma conversa com Casti entre as entradas onde ele veio e me ajudou a me acalmar. Conversamos muito sobre isso, é competir e jogar a bola por cima da base. obtendo contato fraco, você está fazendo arremessos, certifique-se de seguir em frente e competir.

Os Phillies agora seguem para Chase Field, que guarda lembranças dolorosas do 2023 NLCS. Os Diamondbacks são o time mais quente do beisebol, com 12-2 nas últimas duas semanas, com média de mais de 7,0 corridas por jogo.

“Achei que jogamos bem no final da série, mesmo em Seattle”, disse Thompson. “Espero que possamos voltar para onde estávamos.”