Kyle Filipowski, do Duke, foi ferido por um torcedor na vitória de Wake na corte

WINSTON-SALEM, NC – Hunter Challis marcou 29 pontos, enquanto Andrew Carr liderou no segundo tempo, com Wake Forest vencendo por 83-79.

Enquanto os fãs dos Demon Deacons invadiam a quadra para comemorar, a estrela do Duke, Kyle Filipowski, ficou ferido quando colidiu com um torcedor enquanto se dirigia para o túnel do vestiário. Ele estava confuso e teve que ser ajudado a sair da quadra em meio ao caos.

Filipowski, que disse ter machucado o joelho na colisão, acredita que o contato foi intencional.

“Foi bastante ridículo como essa situação foi tratada”, disse Filipowski ao WFMY News após o jogo. “Eu absolutamente sinto que é pessoal. Definitivamente intencional. Como eu disse, não há razão para eles verem um cara grande como eu tentando trabalhar fora da quadra e eles não podem trabalhar perto de mim, sabe? Não há desculpa para isso. “

Isso tem que mudar… -Kyle “Philip” Filipowski (@kylefilipowski) 24 de fevereiro de 2024

O técnico do Duke, John Schaer, expressou seu descontentamento com o ataque à quadra, pedindo sua proibição.

“Quando vamos proibir as batidas judiciais?” Schaer perguntou aos repórteres. “Quando vamos banir isso? Quantas vezes um jogador tem que fazer algo em que vai levar um soco, ou será empurrado, ou vai ser ridicularizado na cara? É uma coisa perigosa.

“Você olha ao redor do país. Caitlin Clark, algo está acontecendo. Agora Phillip, não sei o que vai acontecer com ele, ele torceu o tornozelo e, quando joguei, foram pelo menos 10 segundos. Você bloqueia a quadra , agora, a campainha nem toca. , eles começaram a correr, o que aconteceu bastante conosco este ano.

O técnico do Wake Forest, Steve Forbes, concordou com o esquiador: tempestades nas quadras não deveriam ser permitidas no esporte.

“Não vi o que aconteceu no final. Espero que ele esteja bem”, relatou Forbes. “Não gosto de batidas judiciais. Nunca gostei. Já participei disso antes. Eles não se sentem seguros.”

Filipowski liderou os Blue Devils (21-6, 12-4) com 17 pontos.

Challis acertou dois lances livres faltando 1,8 segundos para o fim da comemoração dos Demon Deacons (18-9, 10-6 Atlantic Coast Conference). Carr terminou com 16 de seus 18 pontos após o intervalo, incluindo trechos dominantes saindo do intervalo quando os Demon Deacons o alimentaram e marcaram na trave ou sobre Mark Mitchell.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.