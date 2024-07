Jurgen Klopp recusou abordagem para treinar a USMNT após a eliminação da Copa América

Jurgen Klopp recusou uma proposta da Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) para assumir o cargo de técnico da seleção masculina após a demissão de Greg Berhalter.

Houve contato inicial com Klopp sobre a possibilidade de comandar a USMNT, mas ele reiterou o desejo de se aposentar do futebol, segundo fontes próximas ao clube. Mesmo assim, a US Soccer está interessada em fazer do jogador de 57 anos o seu próximo treinador principal, acrescentaram as fontes.

Berhalter foi demitido na quarta-feira após a eliminação do USMNT da fase de grupos da Copa América deste verão em casa.

Klopp deixou formalmente o cargo de técnico do Liverpool em maio, encerrando um mandato de nove anos em Anfield que o levou a conquistar oito prêmios importantes.

“Adoro tudo neste clube, adoro tudo na cidade, adoro tudo nos nossos adeptos, adoro a equipa, adoro a equipa. Adoro tudo. Mas ainda estou a tomar esta decisão, tenho a certeza que é a decisão que tenho que tomar”, disse ele quando anunciou sua saída em janeiro.

“Estou ficando sem energia. Não tenho nenhum problema agora, obviamente, já sabia que teria que declarar isso em algum momento, mas estou bem agora. Eu sei que não posso fazer esse trabalho repetidamente.



Sob sua liderança, o Liverpool conquistou seu primeiro título da Premier League em 30 anos e venceu a Liga dos Campeões pela primeira vez em 2005, derrotando o Tottenham Hotspur em 2019.

A abordagem de Klopp ocorre no momento em que os EUA se preparam para a Copa do Mundo de 2026, que será co-sede com Canadá e México, buscando melhorar sua eliminação nas oitavas de final no Catar, há 18 meses.

O diretor esportivo do US Soccer, Matt Crocker, enfatizou a urgência da busca por um treinador após a demissão de Berhalter, que ocorreu após uma “revisão abrangente” do desempenho do time na Copa América.

“Nosso foco imediato é encontrar um treinador que possa maximizar nosso potencial enquanto continuamos a nos preparar para a Copa do Mundo de 2026 e já iniciamos nossa busca”, disse ele.

A saída de Berhalter segue-se a um mandato misto marcado por conquistas e controvérsias.

Apesar de levar a USMNT à fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022 e ganhar dois títulos da Liga das Nações da CONCACAF e uma Copa Ouro, sua recondução no verão passado foi uma surpresa. Problemas com jogadores importantes, incluindo um confronto de alto nível com o jovem astro Gio Reina e resultados medíocres que culminaram em uma decepção na Copa América, acabaram fazendo com que ele fosse demitido.

A campanha da USMNT na Copa América terminou com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia, mas as derrotas para o Panamá e o Uruguai levaram à eliminação precoce, tornando-se o primeiro país-sede a ser eliminado na fase de grupos desde que o torneio adotou o formato de país-sede único em 1987 .

Refletindo sobre o desempenho, Crocker disse: “Nosso desempenho na competição ficou aquém das nossas expectativas. Nós temos que fazer melhor.”

Reportagem adicional: Greg O’Keefe e James Pearce

