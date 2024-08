JJ McCarthy fora para a temporada de 2024, Vikings retornam para Sam Darnold

As notícias sobre a lesão do quarterback dos Vikings, JJ McCarthy, na quarta-feira, foram ruins.

McCarthy, a décima escolha geral no draft da NFL deste ano depois de vencer o campeonato nacional em Michigan, estava fora da temporada após passar por uma cirurgia no menisco, anunciou a equipe.

Foi relatado anteriormente que ele seria submetido a uma cirurgia, mas a gravidade da lesão está no fim da temporada.







O quarterback novato dos Vikings, JJ McCarthy, está de fora para a temporada de 2024. Brad Rempel-USA TODAY Esportes

Sam Darnold está agora totalmente consolidado como zagueiro titular dos Vikings.

Brock passou a última temporada apoiando Birdie em San Francisco, depois de passar dois anos na Carolina e suas três primeiras temporadas na NFL com os Jets.

As equipes de Darnold têm um recorde combinado de 21-35 nos jogos em que foi titular, mas ele tem alguma esperança nesta temporada, agora que é treinado por Kevin O’Connell, uma mente ofensiva altamente conceituada.







Sam Darnold nº 14 do Minnesota Vikings se aquece antes do jogo contra o Las Vegas Raiders no US Bank Stadium em 10 de agosto de 2024 em Minneapolis, Minnesota. Boas fotos

O’Connell entra em sua terceira temporada como técnico dos Vikings depois de servir como coordenador ofensivo sob o comando de Sean McVay no Rams por uma temporada de dois anos que incluiu o campeonato do Super Bowl de 2021-22.

Os quarterbacks Nick Mullens e Jaren Hall, que foram titulares em cinco jogos pelos Vikings na temporada passada, estão no elenco do time.

De acordo com as últimas probabilidades do FanDuel, o over-under dos Vikings está bem 7,5 acima em +134 e abaixo do suco em -168.