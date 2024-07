Israel ordena novos despejos da zona humanitária de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) – Os militares de Israel disseram nesta segunda-feira que estavam lançando operações militares em uma área de Gaza que anteriormente chamavam de zona segura, fazendo com que civis fugissem depois que as Nações Unidas acusaram as tropas israelenses de disparar contra um comboio de ajuda que viajava ao longo de uma rota acordada. Norte. Os acontecimentos ocorreram no momento em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, viajava para Washington, onde a turbulência política está a criar ainda mais incerteza sobre as relações EUA-Israel, numa conjuntura crítica para a guerra de Gaza.

Os ataques anteriores das forças israelitas contra trabalhadores humanitários prejudicaram as relações entre o governo de Netanyahu e a administração Biden, que forneceu a Israel um fornecimento constante de armas durante a guerra.

Após nove meses de conflito, grupos de ajuda descrevem Gaza como um dos locais mais perigosos do mundo para se operar, com mais de um milhão de civis abrigados em tendas contra o calor do verão. Uma cepa do vírus da poliomielite foi detectada nos esgotos de Gaza, disse o Ministério da Saúde de Israel na sexta-feira, enquanto uma avaliação da fome apoiada pela ONU se aproxima à medida que a crise de saúde aumenta.

Na segunda-feira, os militares israelitas ordenaram a evacuação de uma área anteriormente designada como zona segura para civis, dizendo que estavam a planear uma operação contra militantes do Hamas que têm utilizado a área para lançar foguetes contra Israel. Em um comunicado, o braço militar do Hamas disse ter disparado contra três tanques israelenses e uma escavadeira na área de Bani Suhaila, em Khan Younis, sugerindo que intensos combates eclodiram.

A área em questão abrange a parte oriental de Khan Yunis, incluindo parte da zona humanitária que inclui Mawazi, onde os militares israelitas estimam que cerca de 1,8 milhões de palestinianos se refugiem, com famílias tão amontoadas que as suas tendas se estendem ao longo da costa.

Imagens de dentro de Gaza mostraram milhares de pessoas segurando seus pertences em ruas lotadas e cheias de escombros enquanto Israel tentava fugir de áreas que, segundo ele, veriam em breve ação militar. READ EUA, Israel e Hamas chegam a acordo provisório para acabar com o conflito e libertar dezenas de reféns - WaPo

Iman al-Seir, uma mãe de quatro filhos, de 34 anos, contactada por telefone numa zona de Khan Younis que estava incluída na ordem de evacuação, disse que não pôde sair devido aos fortes tiros.

ser apanhado Histórias para contar para você

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 70 pessoas foram mortas e 200 feridas até agora na segunda-feira. A força de defesa civil local disse que uma de suas equipes de ambulância ficou ferida enquanto tentava chegar às vítimas na rotatória de Bani Suhaila.

Zeer disse que ouviu fortes bombardeios e ataques aéreos nas proximidades. “Estávamos ouvindo os gritos das pessoas enquanto elas fugiam”, disse ele. “Sempre que tentamos nos mover, levamos tiros. É impossível nos movermos porque temos que caminhar em direção a Bani Suhaila.

Philip Lazzarini, chefe da Agência de Assistência e Obras da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), disse na segunda-feira que as forças israelenses abriram fogo contra um dos comboios da organização enquanto esperavam que o exército israelense avançasse para a batalha. Cicatriz no Norte.

“Equipes claramente marcadas em carros blindados da ONU e Eles viajaram de cueca. Um veículo sofreu pelo menos cinco balas”, disse Lazzarini em comunicado à imprensa. Enviado para X. “Os responsáveis ​​devem ser responsabilizados.”

Os militares israelenses não responderam a um pedido de comentários sobre o incidente. A porta-voz da UNRWA, Louise Wateredge, disse que, por acidente, ela estava sentada no banco do passageiro da frente do veículo onde os tiros foram disparados. As balas pareciam ter vindo de uma área de operações das FDI a leste e deixaram estilhaços no banco de trás.

“Tivemos uma sorte incrível porque não havia ninguém no banco de trás. Esta é a primeira missão em que estive em Gaza onde não havia ninguém no banco de trás. disse.

Ele acrescentou que nenhum alvo militar era visível na área e que as balas explodiram no ar depois que uma mãe palestina deslocada passou de carro carregando uma criança, três crianças pequenas brincando atrás dela sob o sol escaldante.

“Eles estavam lá há poucos minutos”, disse Waterridge. “Eles estariam na linha de fogo, para quê?” READ Harris anunciará que a NASA terá um não americano na missão de pouso na Lua

Mais de 39 mil palestinos foram mortos desde o início da operação militar de Israel Ministério da Saúde de GazaNão faz distinção entre civis e militantes, mas afirma que a maioria dos mortos são mulheres e crianças.

A relação tensa de Netanyahu com Biden piorou nos últimos meses, à medida que Israel desafiou vários apelos da Casa Branca para aumentar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza e fazer mais para proteger os civis. A administração suspendeu bombas de 2.000 libras para Israel em Maio, citando a sua utilização em áreas povoadas.

Oficiais militares israelenses dizem que estão chegando ao fim da guerra mais intensa contra o Hamas. Mas no terreno, em Gaza, médicos palestinianos e estrangeiros dizem ter observado um aumento nos ataques com vítimas em massa perpetrados pelas forças israelitas nas últimas semanas. Grupos de ajuda dizem que os hospitais estão sobrecarregados de vítimas que não conseguem lidar com o número de feridas não curadas de ataques anteriores.

Os analistas apresentaram a medida como parte de uma estratégia israelense para pressionar o Hamas a um cessar-fogo e à libertação de mais de 100 reféns. Com as negociações apoiadas pelos EUA supostamente ganhando impulso no Cairo, a administração Biden está pressionando Netanyahu relutante a aceitar um acordo. Ele nega que esteja obstruindo o processo.

Netanyahu foi acusado pelos críticos de prolongar a guerra para seu próprio ganho político, o que ele nega. Ele está convencido de que Israel deve lutar até que o Hamas seja destruído, um objectivo que os seus próprios comandantes disseram que nunca será alcançado.

Antes de Biden abandonar a corrida presidencial de 2024, funcionários da administração dos EUA negaram que Netanyahu tenha sido significativamente encorajado pelas críticas à capacidade física do presidente para fazer o seu trabalho. Mas reconheceram que os problemas crescentes de Biden coincidiram com um endurecimento da posição do primeiro-ministro. Netanyahu fez recentemente exigências de última hora que os negociadores dos EUA temem que possam paralisar as conversações no Cairo, segundo diplomatas familiarizados com as discussões.

Dois reféns, Alex Danzig, 76, e Yaakov Buchstab, 35, foram mortos na Faixa de Gaza, disseram as Forças de Defesa de Israel na segunda-feira. “As circunstâncias das suas mortes enquanto estavam em cativeiro pelo Hamas estão a ser investigadas por todos os órgãos profissionais relevantes”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari. “As IDF e outras agências de segurança continuarão a apoiar as famílias dos reféns conforme necessário.” READ 'Versão diferente' de Donald Trump é esperada no discurso do RNC

O Fórum de Famílias de Reféns, um grupo que representa os entes queridos de mais de 250 reféns sequestrados pelo Hamas e outros grupos armados em 7 de outubro, descreveu a notícia como “devastadora”. Buchstab, dizia, era “um homem humilde e despretensioso que amava a vida” no kibutz para onde foi levado. “Os reféns que foram mantidos em cativeiro com ele relataram isso [Dancyg] Ele passou seu tempo no cativeiro dando palestras de história para outros prisioneiros.

“As suas mortes em cativeiro são um reflexo trágico das consequências da lentidão nas negociações. Reiteramos a nossa exigência ao governo israelita e ao seu líder: ratifiquem o acordo imediatamente.

Aqui está o que mais você deve saber:

Os atletas israelenses que participam das Olimpíadas de Paris terão segurança 24 horas. O ministro do Interior francês, Gérald Dormanin, disse no domingo. O anúncio de segurança ocorreu depois que um membro do parlamento francês de extrema esquerda disse que a delegação de Israel não era bem-vinda no evento e convocou protestos contra os atletas participantes. O ministro do Interior francês, Gérald Dormanin, disse no domingo. O anúncio de segurança ocorreu depois que um membro do parlamento francês de extrema esquerda disse que a delegação de Israel não era bem-vinda no evento e convocou protestos contra os atletas participantes. .

Um cidadão canadense tentou realizar um ataque com faca no sul de Israel, perto da fronteira de Gaza, disseram as FDI e a polícia israelense na segunda-feira. O suspeito foi neutralizado pela Equipe de Resposta Rápida que supostamente o ameaçou. A polícia o descreveu como um muçulmano canadense que visitou Israel como turista.

Pelo menos 39.006 pessoas foram mortas e 89.818 Feridos em Gaza desde o início da guerra disse O Ministério da Saúde de Gaza não fez distinção entre civis e combatentes, mas disse que a maioria dos mortos eram mulheres e crianças. Israel estima que cerca de 1.200 pessoas, incluindo mais de 300 soldados, foram mortas no ataque de 7 de Outubro pelo Hamas. 326 soldados foram mortos desde o início das suas operações militares em Gaza.