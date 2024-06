Inundações ‘extremamente perigosas’ ameaçam o Novo México depois que incêndio florestal mata 2

As temperaturas atingiram 80 e 90 no sul do Novo México na quarta-feira, e uma tempestade despejou fortes chuvas na área de Ruidoso à tarde, disse o Serviço Meteorológico Nacional. Nas redes sociaisAlgumas áreas podem ver até 2,5 polegadas de chuva em meia hora.

“Esforços de resgate aquático estão em andamento na área de Ruidoso devido a inundações nas encostas causadas por cicatrizes de queimaduras próximas”, disse o Serviço Meteorológico Nacional nas redes sociais na quarta-feira, descrevendo a situação como “extremamente perigosa”. Declarou emergência de enchentes repentinas em Ruidoso e algumas áreas vizinhas e emitiu alertas de fortes tempestades e inundações para vários condados do Novo México. Autoridades em Ruidoso disse quarta-feira À tarde paralisaram as operações em algumas áreas próximas ao incêndio devido ao alerta. “À medida que os escritórios e as equipes deixam essas áreas, eles evacuarão qualquer pessoa que ainda esteja na área para locais mais elevados”, disseram autoridades nas redes sociais. Anteriormente, bombeiros em aviões-tanque e helicópteros jogavam água e retardadores nas chamas, enquanto os bombeiros no solo formavam linhas de fogo.