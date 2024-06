Inside Out 2, da Disney e Pixar, bateu recorde de fim de semana

legenda da imagem, Inside Out 2 é a sequência do primeiro vencedor do Oscar de 2015

autor, João da Silva

estoque, Correspondente Comercial

17 de junho de 2024, 04:25 BST Atualizado há 2 horas

Inside Out 2, da Pixar, quebrou recordes de bilheteria no fim de semana, ao arrecadar cerca de US$ 295 milhões (£ 232,6 milhões) em todo o mundo.

Na América do Norte, as vendas de ingressos atingiram cerca de US$ 155 milhões, tornando Toon: Parte Dois o melhor fim de semana de estreia de bilheteria do ano.

Isso marca uma grande vitória para os cinemas que tiveram arrecadações de bilheteria fracas para alguns novos filmes este ano.

Divertida Mente 2 teve um primeiro fim de semana muito mais forte do que o filme original, que arrecadou US$ 90 milhões no fim de semana de estreia, antes de arrecadar US$ 858 milhões em todo o mundo.

Foi a segunda melhor abertura da empresa no mercado norte-americano, atrás de Os Incríveis 2 de 2018.

Um fim de semana de estreia de grande sucesso é um impulso para a Pixar, depois de desempenhos de abertura relativamente fracos para alguns de seus lançamentos recentes.

Divertida Mente 2 é a sequência do primeiro filme vencedor do Oscar de 2015, que gira em torno das emoções de uma jovem chamada Riley.

Enquanto o original tratava de emoções como felicidade, medo e raiva, o último capítulo aborda questões como ciúme e ansiedade.

A abertura bem-sucedida de Inside Out 2 tem sido um ponto positivo no que tem sido um verão lento para as empresas cinematográficas até agora. READ Hossein Amir-Abdullahian: Ministro das Relações Exteriores avisa Israel que a resposta do Irã será "imediata e máxima"

A maior parte das vendas anuais de ingressos geralmente ocorre do primeiro fim de semana de maio ao início de setembro.

No entanto, as greves de atores e roteiristas do ano passado fizeram com que menos filmes fossem lançados este ano.

A indústria teve que enfrentar serviços de streaming para conteúdo e clientes.