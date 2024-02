Hospitais locais se preparando para o eclipse solar total

Hospitais locais se preparam para eclipse solar total em Rochester

ROCHESTER, NY – O eclipse solar total em Rochester é um evento que ocorre uma vez na vida, por isso não existe um manual sobre como garantir que todos o vivenciem da maneira mais segura possível. É por isso que nossos hospitais locais estão se preparando para o eclipse há quase um ano.

Hospitais e equipes de emergência planejam trazer mais 500 mil pessoas para nossa região.

“Queremos ter certeza de que estamos preparados para lidar com qualquer aumento ou aumento potencial, e nossa experiência com a PGA mostra que não tivemos um grande aumento, mas queremos estar prontos. Mais do que prontos”, disse David Chaffetz. , diretor da equipe de preparação para emergências do Strong Memorial Hospital.

A maior preocupação no dia do eclipse é o trânsito. Se houver backup, os profissionais de saúde podem não conseguir chegar ao trabalho e os pacientes que necessitam de serviços de emergência podem sofrer atrasos.

“Com o tráfego que está na Thruway, na 490, na 590, se houver um incidente em alguma dessas rotas principais, o tráfego será desviado e irá para locais que não são facilmente acessíveis. tráfego”, diz Robert Johnson, diretor sênior de preparação para emergências da Rochester Regional Health.

Ambos os sistemas farão evacuações diárias normais no início do dia do eclipse, na esperança de evitar tráfego extra na estrada durante todo o período. Várias zonas de aterragem de helicópteros foram criadas em toda a região e podem ser utilizadas em situações críticas se o tráfego dificultar o transporte regular de ambulâncias.

Se o sinal celular for um problema, os hospitais podem integrar canais e rádios especiais para se comunicarem com os socorristas. Eles dão atenção especial a locais como Innovation Field, RMSC, Regional Market e SUNY Brockport – onde acontecem os maiores encontros da região.

“Sabemos que o Strong West, nosso departamento de emergência gratuito em Brockport, provavelmente verá um aumento no volume. Portanto, estamos trabalhando lá e aqui no Strong. Na verdade, uma das coisas que estamos fazendo é ' Estamos colocando muitos provedores em espera – estamos colocando mais pessoas de plantão, para que possamos chamar mais funcionários.” Se necessário, estamos prontos para fazê-lo”, diz ele.

O conselho para os profissionais de saúde que precisam trabalhar pessoalmente no dia do eclipse é algo que todos devemos levar a sério.

“Trate-o da mesma forma que trataria um evento de inverno, uma tempestade de neve ou qualquer outra coisa”, diz Johnson. “Tenha certeza, porque se eles ficarem presos no trânsito, certifique-se de que tenham o essencial. Certifique-se de que eles tenham remédios, comida, entretenimento, um livro ou qualquer outra coisa.

Nenhum grande sistema de saúde disse aos provedores para não agendarem visitas de rotina para a tarde do eclipse, mas com a maioria das áreas saindo das férias de primavera, o volume já será um pouco menor do que em dias normais.