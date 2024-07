Harrison Budger responde ao ESPY Diss de Serena Williams e Quinta Brunson

Kevin Mazur/Unique Nicole/AFP/Getty Images

O chutador do Kansas City Chiefs, Harrison Butler, respondeu aos comentários feitos pela apresentadora do ESPY, Serena Williams, no palco durante o show de quinta à noite.

Williams foi acompanhada no palco por sua irmã Venus Williams Abade Elementar Criado pela Quinta Brunson para celebrar as mulheres no esporte.

“Portanto, aproveite os esportes femininos como qualquer outro esporte, porque são esportes”, disse Venus Williams.

Serena Williams acrescentou: “Harrison Butker, exceto você. Nós não precisamos de você.” Então Brunson disse: “Nada. Como sempre.”

O ataque resultou do discurso de formatura de Butker no Benedictine College no início deste ano. Durante seu discurso, ela expressou sua esperança de que algumas das mulheres que se formaram estejam ansiosas para se tornarem donas de casa.

Patkar, que participou dos ESPYs, se defendeu na sexta-feira Notícias da NBC.

“Achei a Sra. Williams uma ótima anfitriã e a aplaudo por usar sua plataforma para expressar suas crenças sobre uma variedade de tópicos”, disse ele.

“O esporte deveria ser um grande coordenador e, em um evento dedicado à celebração de uma grande variedade de homens e mulheres que realizaram grandes feitos, ele aproveitou isso como uma oportunidade para excluir aqueles de quem discordava do apoio a outros atletas”. ele adicionou.