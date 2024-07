Hamilton conquistou sua nona vitória em Silverstone enquanto a McLaren tropeçava

Lewis Hamilton conquistou sua nona vitória no Grande Prêmio da Inglaterra em uma emocionante corrida em Silverstone, batendo o líder do campeonato de Fórmula 1, Max Verstappen, em condições molhadas.

Hamilton aproveitou a iniciativa da Mercedes depois da chuva no meio da corrida, colocando-o à frente do líder de longa data, Lando Norris, enquanto a McLaren respondia lentamente às condições.

Equipado com pneus macios, Hamilton tentou proteger a vantagem recém-adquirida sobre Norris, que durou menos de três segundos quando o vencedor do Grande Prêmio de Miami saiu dos boxes nos mesmos Pirellis com paredes vermelhas.

Embora Norris tenha começado a registrar uma série de voltas rápidas para se aproximar da caixa de câmbio da Mercedes, seu ritmo parecia insustentável; Isso provou ser verdade quando Verstappen, que tinha sido estranhamente lento durante toda a corrida, assumiu a liderança com pneus duros.

Verstappen logo começou a alcançar Norris, o que ajudou Hamilton a consolidar sua liderança enquanto os dois carros atrás dele começavam a recuperar o segundo lugar. Norris não tinha pneus para lutar contra Verstappen e, no final da volta 48, Stoville era o segundo, à frente de Hamilton da Red Bull, com quatro voltas do fim.

Ambos tiveram que passar pelo trânsito, mas nenhum perdeu muito tempo; Hamilton abriu a volta final em mais de dois segundos, o que foi suficiente para garantir sua primeira vitória na F1 desde o Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2021.

“Eu não consigo parar de chorar!” Hamilton admitiu após a corrida. “A partir de 2021 tentarei levantar todos os dias para lutar, treinar, colocar a cabeça para trabalhar e trabalhar o máximo que puder com esse time incrível.

“É a minha última corrida no Grande Prêmio da Inglaterra com esta equipe, então queria vencer por eles porque os amo”.

Depois de perder a liderança para as duas McLarens em meio a uma garoa inicial, a Mercedes finalmente chegou ao período de cruzamento. Os slicks conseguiram resistir em meio às condições gordurosas, mas nenhum dos líderes respondeu à primeira chuva, já que os pilotos da McLaren tinham o melhor carro neste momento.

Norris e Oscar Piastre atacaram Hamilton e o pole-sitter George Russell na frente, que ultrapassou Hamilton na volta 18 enquanto o jovem britânico lutava para lutar contra a primeira chuva nos boxes.

Quando chegou a segunda célula de chuva, dois carros Mercedes seguiram Norris até os boxes, enquanto Piastre ficou de fora; Isto tirou o australiano da liderança enquanto lutava por uma volta extra com slicks.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Zak Mauger / Filmes de automobilismo

Russell perdeu a posição seguinte quando Verstappen segurou o piloto da Mercedes por uma volta e sucumbiu ao terceiro lugar. Embora o polonês tenha começado a pegar o piloto da Red Bull, ele foi forçado a abandonar o carro devido a uma suspeita de problema no sistema de água.

Hamilton relatou que o sol apareceu no início da volta 37 e no final da volta seguinte o circuito havia secado consideravelmente. A Mercedes tomou a iniciativa e largou Hamilton, seguido por Verstappen, o britânico. Os dois se separaram; Hamilton pegou o pneu macio e Verstappen segurou com mais força, esperando mais degradação.

A McLaren decidiu deixar Norris de fora, mas o líder da corrida foi inflexível em que ele deveria voltar na volta seguinte – uma jogada que acabou custando a liderança e o segundo lugar, já que os pneus mais macios começaram a se desgastar significativamente contra o composto mais duro de Verstappen. .

Ele teve que se contentar com o terceiro lugar, e seus pneus gastos o fizeram cair seis segundos atrás de Verstappen na bandeira. Piastre fez uma parada tardia para os intermediários em quarto lugar, abandonando a batalha pela vitória.

Carlos Sainz, que já havia enfrentado Verstappen enquanto o holandês lutava nos primeiros dois terços da corrida, começou tarde para estabelecer a volta mais rápida com um conjunto de pneus macios usados, já que estava perto o suficiente para contar com Nico Hulkenberg.

Hulkenberg conquistou seu segundo sexto lugar consecutivo para aumentar as aspirações da Haas de capturar RB no Campeonato de Construtores, enquanto Lance Stroll e Fernando Alonso terminaram em sétimo e oitavo pela Aston Martin.

Alex Alban se defendeu de uma dura batalha na primeira volta quando Hulkenberg e Alonso avançaram para a Curva 4, mas ultrapassou Yuki Tsunoda para o nono lugar – Tsunoda completou o top 10 com uma vantagem de 10 segundos sobre Logan Sargent.

Grande Prêmio da Inglaterra de 2024