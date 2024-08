Guerra Rússia-Ucrânia: a Ucrânia reivindica 1.000 quilômetros quadrados na região russa de Kursk.

KYIV, Ucrânia (AP) – O principal comandante militar da Ucrânia afirma que as suas forças controlam agora 1.000 quilómetros quadrados (386 milhas quadradas) da região vizinha de Kursk, na Rússia, a primeira vez que um oficial militar ucraniano comenta publicamente sobre os ganhos da incursão relâmpago. Envergonhou o Kremlin.

O general Oleksandr Chirsky fez a declaração em um vídeo postado na segunda-feira no canal Telegram do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nesse vídeo, ele explicou ao presidente a situação da linha de frente.

“As tropas estão cumprindo suas tarefas. Os combates continuam em toda a linha de frente. A situação está sob nosso controle”, disse Cirsky.

As forças russas ainda estão lutando para retaliar Choque de ataque na Ucrânia Depois de quase uma semana de combates ferozes.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que foi o esforço de Kiev para impedir a incursão, que levou à fuga de mais de 100 mil civis. Ataque de Moscou Na região de Donbass, no leste da Ucrânia, poderá influenciar futuras negociações de paz.

Zelenskyy confirmou pela primeira vez que o exército ucraniano estava dentro da região de Kursk. No telegrama, elogiou os soldados e comandantes do seu país pela “sua determinação e ações decisivas”. Ele não deu mais detalhes.

A operação ucraniana está sob forte sigilo e os seus objetivos não são claros. O Uma manobra impressionante Colocou as forças do Kremlin contra as contra-defesas da Rússia Esforço incansável perfurar as defesas ucranianas em pontos seleccionados da linha da frente no leste da Ucrânia nos últimos meses.

Falando numa reunião com altos responsáveis ​​de segurança e defesa na segunda-feira, Putin parecia estar a reflectir a tentativa de Kiev de alcançar uma melhor posição negocial em conversações futuras que poderiam pôr fim à ofensiva que começou em 6 de Agosto. Guerra. Ele insistiu que o exército de Moscou venceria.

Putin disse que a Ucrânia pode ter esperado que o ataque causasse agitação pública na Rússia, mas não o fez, e que o ataque levou a um aumento de voluntários para se juntarem às forças armadas russas. Ele disse que as forças russas continuarão a sua ofensiva no leste da Ucrânia de qualquer maneira.

“É óbvio que os inimigos tentarão desestabilizar a situação na zona fronteiriça para desestabilizar a situação política interna no nosso país”, disse Putin. A principal tarefa da Rússia é “expulsar o inimigo dos nossos territórios e, juntamente com o serviço de fronteira, garantir a segurança confiável da fronteira do estado”.

As forças ucranianas avançaram 12 quilómetros (7,5 milhas) para uma frente de 40 quilómetros (25 milhas) na região de Kursk e agora controlam 28 colonatos russos, disse o governador em exercício de Kursk, Alexei Smirnov, a Putin.

Smirnov disse que 12 civis foram mortos e 121 feridos, incluindo 10 crianças. Cerca de 121 mil pessoas foram deslocadas ou fugiram por conta própria das áreas afetadas pelos combates, disse ele.

Smirnov disse que era difícil rastrear todas as unidades ucranianas que vagavam pela região e criar desvios, observando que algumas usavam identidades russas falsas.

O governador da região de Belgorod, perto de Kursk, também anunciou a evacuação de pessoas de um distrito próximo à fronteira com a Ucrânia.

Zelensky disse que a área agora controlada pelas forças ucranianas foi usada várias vezes para atacar a região ucraniana de Sumy, acrescentando que era “absolutamente justificado destruir terroristas russos onde eles estão”.

“A Rússia trouxe a guerra para outros. Agora está voltando para casa”, disse ele em um vídeo postado no Telegram.

A Rússia tinha visto incursões anteriores no seu território durante a guerra de quase dois anos e meio, mas a incursão na região de Kursk marcou a maior ofensiva no seu território desde a Segunda Guerra Mundial, marcando um marco na guerra. Foi a primeira vez que os militares ucranianos lideraram a incursão à frente das milícias russas apoiadas pela Ucrânia.

O desenvolvimento foi um golpe para os esforços de Putin para garantir que a vida na Rússia não fosse afectada pela guerra. A propaganda estatal tentou minimizar o ataque, enfatizando os esforços das autoridades para ajudar os moradores da região e tentando desviar a atenção do exército, que se tinha preparado para o ataque e não conseguiu repeli-lo rapidamente.

Os residentes de Kursk gravaram vídeos implorando a Putin que deixasse seus pertences para trás e deixasse a área fronteiriça. Mas os meios de comunicação social russos controlados pelo Estado mantiveram um controlo rígido sobre qualquer expressão de descontentamento.

O general reformado Andrey Kurulev, membro da câmara baixa do parlamento russo, criticou o exército por não ter conseguido proteger a fronteira.

“Infelizmente, o grupo de forças de guarda de fronteira não possui recursos próprios de inteligência”, disse ele em seu canal de aplicativo de mensagens. “Ninguém gosta de ver a verdade nos relatórios, todo mundo gosta de ouvir que é bom”.

Levantou novamente a questão dentro da Rússia sobre se a Ucrânia estava a utilizar armas fornecidas por membros da NATO. Alguns países ocidentais bloquearam a autorização da Ucrânia para utilizar a sua ajuda militar para atacar solo russo, temendo que isso desencadeasse uma escalada que arrastaria a Rússia e a NATO para a guerra.

Embora não esteja claro quais armas a Ucrânia está usando ao longo da fronteira, a mídia russa noticiou amplamente a presença dos veículos blindados de transporte de pessoal americano Bradley e alemão Mortar. A alegação não pôde ser verificada de forma independente.

Ucrânia já usado Armas dos EUA para atacar dentro da Rússia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, disse numa entrevista publicada na segunda-feira que as armas fornecidas pelo seu país “não podem ser usadas para atacar a Rússia no seu território”.

Entretanto, o porta-voz do Ministério da Defesa alemão, Arne Collatz, disse na segunda-feira que os especialistas jurídicos concordam: “O direito internacional permite que um Estado em autodefesa se defenda no território de um agressor. Isto é claro do nosso ponto de vista”.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que reforços enviados para a área, apoiados por forças aéreas e artilharia, repeliram sete ataques de unidades ucranianas perto de Martynovka, Borki e Korenevo nas 24 horas anteriores.

As forças russas também frustraram uma tentativa de grupos móveis ucranianos de penetrar profundamente no território russo perto de Gauchuk, disse o ministério.

Pasi Paroinen, analista do Blackbird Group, uma agência de inteligência de código aberto com sede na Finlândia que monitora a guerra, disse que a fase mais difícil da incursão da Ucrânia começaria agora, quando as reservas russas entrassem em campo.

