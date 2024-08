Futuros de ações dos EUA avançam discurso de Powell: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações subiram antes do discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, com investidores especulando se o presidente do Federal Reserve abrirá a porta para cortes nas taxas de juros.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,5% e o principal índice de referência das ações da Europa subiu 0,3%. O rendimento do Tesouro de 10 anos permaneceu estável em 3,85%, enquanto o dólar recuou.

O discurso de Powell às 10h, horário de Nova York, foi o foco principal dos traders durante toda a semana, e os mercados foram atingidos na quinta-feira pelas preocupações de que ele enviaria uma mensagem agressiva. Ao mesmo tempo, o JPMorgan Chase & Co. e os estrategistas do Deutsche Bank AG dizem esperar movimentos modestos nos títulos durante a conferência, enquanto os negociadores de opções estão apostando em oscilações menores para as ações nos próximos dias.

“Para os investidores, a grande questão é até que ponto Powell valida bem as expectativas para um corte nas taxas em setembro e se ele dá alguma indicação de quais podem ser os cortes nas taxas”, disse Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank AG.

A reunião anual de decisores políticos e educadores no Wyoming pode, em última análise, ser monótona. Ao longo da última década, os rendimentos das notas de dois e 10 anos variaram menos de 4 pontos base, em média, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O índice S&P 500 é o mais pessimista, com volatilidade média de 1,3%.

No entanto, um choque não está fora de questão. Há dois anos, Powell surpreendeu o mercado com um discurso agressivo que fez o S&P 500 cair 3,4%.

Uma aposta em taxas mais baixas do Fed ajudou-o a recuperar de uma queda no início de Agosto. Os investidores estão precificando um corte nas taxas de um quarto de ponto percentual na reunião do banco central de 17 a 18 de setembro, mas preveem cortes percentuais quase completos até o final do ano, de acordo com os mercados futuros.

“A superação de Powell pode ser um grande obstáculo para os mercados”, disse Christopher Wong, estrategista de câmbio do Overseas-Chinas Banking Corp. “Sem surpresas em seu discurso, os mercados estão felizes em negociar o tema Cachinhos Dourados, o que significa ralis fracos em o dólar.”

Iene ganha

Entretanto, o iene japonês subiu até 0,7% em relação ao dólar. Em respostas aos legisladores, o Governador do Banco do Japão, Kazuo Uede, disse que o banco central ainda está no caminho certo para aumentar as taxas de juro se a inflação e os dados económicos continuarem em linha com as suas previsões.

Questionado sobre as quedas do mercado no início deste mês, Ueda minimizou a importância do aumento das taxas do Banco do Japão em julho na turbulência. Ao mesmo tempo, sinalizou que não planeia precipitar-se na próxima subida das taxas, dizendo que o Banco do Japão deveria observar cuidadosamente o impacto dos mercados financeiros voláteis nas perspectivas de inflação.

Destaques da empresa:

As ações da Nestlé caíram até 4,1% em Zurique, para o nível mais baixo dos últimos cinco anos, depois de a empresa de bens de consumo ter anunciado que Laurent Freix substituiria Marc Schneider como CEO.

disse a Workday Inc. depois que os executivos disseram que a empresa aumentaria drasticamente os lucros nos próximos três anos. As ações subiram nas negociações prolongadas, revertendo quedas anteriores.

O grupo de transportes dinamarquês DSV A/S e um consórcio liderado pela CVC Capital Partners Plc estão envolvidos separadamente em propostas vinculativas que avaliam a unidade de logística da Deutsche Bahn AG em cerca de 14 mil milhões de euros (15,6 mil milhões de dólares).

Grupo Alibaba Holding Ltd. Os acionistas aprovaram um plano para atualizar a sua cotação em Hong Kong para o estatuto primário em 28 de agosto, o que deverá atrair milhares de milhões de dólares em investimentos da China continental.

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 subiram 0,5% às 6h21, horário de Nova York

Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,8%

Os futuros da média industrial Dow Jones subiram 0,3%

O Stoxx Europe 600 subiu 0,3%

O Índice Mundial MSCI pouco mudou

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%

O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,1117

A libra esterlina subiu 0,2%, para US$ 1,3120

O iene japonês subiu 0,1% para 146,10 por dólar

Criptomoedas

Bitcoin subiu 0,6% para US$ 61.077,1

Ether subiu 1,7% para US$ 2.669,87

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos pouco mudou, em 3,85%.

O rendimento de 10 anos da Alemanha pouco mudou em 2,25%

O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha caiu um ponto base para 3,95%

materiais

O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,9%, para US$ 73,69 o barril.

O ouro à vista subiu 0,5%, para US$ 2.498,14 a onça

