Furacões nas Bermudas são um perigo atual nos Estados Unidos

O furacão Ernesto estava a centenas de quilômetros dos EUA no sábado, quando atingiu as Bermudas, mas as correntes marítimas e os alertas de ondas altas sugerem que a tempestade pode representar uma ameaça de fim de semana para as praias da Costa Leste.

Mais de 1 milhão de pessoas estavam sob avisos de ondas fortes, enquanto quase 10 milhões de pessoas viviam em áreas com relatos de correntes de retorno. Serviço Meteorológico Nacional. (As correntes de retorno podem ser um perigo perigoso para áreas costeiras distantes do centro de um furacão.)

Na Carolina do Norte, pelo menos uma casa à beira-mar desabou no Oceano Atlântico. Equipes locais de bombeiros e resgate Conforme mostrado em um vídeo divulgado na noite de sexta-feira. Autoridades disseram que várias outras casas de Ernesto correm risco de desabar.

“As condições do oceano serão perigosas para nadar agora devido às ondas altas e aos detritos espalhados”, disse Chicamacomico Banks Fire and Rescue em uma postagem nas redes sociais. “Por favor, tenha cuidado.”

no norte Cidade de Nova YorkAs autoridades fecharam praias no Brooklyn e no Queens no fim de semana devido às perigosas correntes de retorno de Ernesto. Autoridades de Nova Jersey alertaram sobre correntes perigosas e com risco de vida Costa de Jersey.

Espera-se que o furacão Ernesto continue a atingir as Bermudas com fortes chuvas e ventos, à medida que a tempestade inicia sua lenta trajetória em direção ao norte, em direção ao Canadá. Centro Nacional de Furacões Ele disse.

As Bermudas estavam sob alerta de furacão na manhã de sábado, já que a tempestade deverá cair de 15 a 23 centímetros de chuva lá, o que pode resultar em inundações repentinas com risco de vida, disse o centro.

Ernesto já havia deixado centenas de milhares de casas e empresas em Porto Rico sem energia e água corrente quando o ataque atingiu a ilha na quarta-feira.

Como funciona uma corrente de retorno

Escritórios do Serviço Meteorológico Nacional Boston pendência JacksonvilleA Flórida alertou sobre correntes de retorno perigosas durante o fim de semana.

Até domingo, a ameaça da corrente de retorno se estenderá por quase toda a costa leste até o Maine, disse Michael Brennan, diretor do Centro Nacional de Furacões. Atualização de sábado de manhã. Ele enfatizou que ciclones distantes são mortais.

“Só entre no mar se achar que é seguro e siga os conselhos dos salva-vidas locais”, disse ele. “Para evitar que se torne uma estatística sobre as perigosas condições do mar de Ernesto, por favor preste atenção às bandeiras de alerta ao longo da costa.”

Mas o que são correntes de retorno? Como o USA Today relatou anteriormente, as correntes de retorno são correntes curtas e fortes que fluem rapidamente para longe da costa. Eles são fortes. Normalmente, eles se movem entre 30 e 60 centímetros por segundo, mas podem se mover mais rápido do que qualquer nadador olímpico, a 2,5 metros por segundo, ou 5,5 mph. Eles geralmente não têm mais de 80 pés de largura.

Normalmente, quando as ondas atingem a praia, a água volta para o mar de forma uniforme. Mas as áreas baixas no fundo do mar, perto de quebra-mares ou bancos de areia, podem perturbar a circulação uniforme da água. Assim, a água flui mais rápido através de uma área Uma poderosa corrente rasgante para fora.

Se você for pego pela correnteza, relaxe. A corrente de retorno puxa você para fora, não para baixo. Flutue ou ande na água até escapar ou ser resgatado. Depois, nade paralelamente à costa, e não contra a corrente. Tente chamar a atenção gritando ou acenando.

Verifique as condições antes de entrar na água e aprenda a reconhecer as correntes. Sempre nade na praia com um salva-vidas.

Bermudas permanecem em status de furacão horas após a passagem de Ernesto

A diretora do Serviço Meteorológico das Bermudas, Michelle Pitcher, disse em um comunicado que as Bermudas ainda sofriam um furacão poucas horas após a morte de Ernesto. Apresentação sábado à tarde.

O olho da tempestade já havia passado por volta das 8h30, horário local, mas as Bermudas ainda estavam sob alerta de furacão na tarde de sábado, disse Pitcher. Na manhã de sábado, Ernesto sofreu ventos sustentados de 89 mph e rajadas de 175 mph no Museu Nacional das Bermudas, a oeste da capital, Hamilton. Às 6h da manhã nas Bermudas, caíram 1,9 pés e 5,9 polegadas de chuva.

Mais tarde no sábado, as Bermudas ainda apresentavam condições de furacão, com ventos de 74 mph e rajadas de 89 mph. Espera-se que o arquipélago veja ventos fortes de tempestade tropical até a meia-noite, juntamente com alguns centímetros de chuva, enquanto Ernesto se move para o norte, disse Pitcher.

Nas Bermudas, quase três quartos ficaram sem energia enquanto as autoridades esperavam para avaliar os danos

Autoridades dizem que o furacão Ernesto cortou a energia de três quartos das Bermudas. Explicação matinal.

Os bermudenses estão sendo instados a permanecer em casa para que não haja grandes danos, disse Lyndon Rayner, diretor do Comitê de Gestão de Redução de Riscos das Bermudas. Cerca de 11 pessoas estavam em abrigos de emergência, o que significa que as pessoas ficarão em casa, disse Reiner.

No entanto, os socorristas começarão a avaliar completamente os danos à medida que as condições melhorarem. das Bermudas calçadaUma importante estrada que atravessa o arquipélago está fechada devido ao tufão. As inspeções de engenheiros estruturais para reabri-lo não ocorrerão até pelo menos o amanhecer de domingo, disse Reiner.

Quase 64.000 pessoas vivem nas Bermudas, um conjunto de ilhas que é um território ultramarino britânico.

“Precisamos dos bermudenses, precisamos de residentes, para ficarem fora das ruas e em abrigos”, disse o ministro da Segurança Nacional, Michael Weeks, “para que possamos enfrentar esta tempestade com segurança e confiança, sem grandes danos e/ou danos. Perda de vidas.”

As autoridades locais dizem que uma casa em Outer Banks desabou no Atlântico

Pelo menos uma casa desabou em Outer Banks, na Carolina do Norte. Sexta-feira à noite, Chicamacomico Banks Fire and Rescue foi postado Vídeo Mostra uma casa de dois andares.

“Outra casa desabou devido à onda de Ernesto”, disse uma postagem nas redes sociais de uma agência local de bombeiros e resgate. “Por favor, não entre no mar, pois os destroços ficarão flutuando nos próximos dias. Os esforços de limpeza serão anunciados pelo Serviço de Parques.

A agência disse que mais casas na área correm risco de desabar. “Teremos um fim de semana difícil”, disse o departamento em outro Posição Mostra danos causados ​​pelo colapso.

Onde está o furacão Ernesto?

Mesmo quando um furacão está no mar, as correntes de retorno podem matar

Os ventos fortes de um furacão podem causar ondas perigosas, que representam um risco significativo para os marinheiros, residentes e visitantes costeiros, de acordo com o Centro de Furacões. Quando as ondas quebram na costa, elas podem criar correntes mortais – mesmo longe da tempestade.

Uma declaração A Sociedade Meteorológica Americana publicou no ano passado A percentagem de mortes directas causadas por correntes de retorno relacionadas com ciclones tropicais duplicou nos últimos anos. Os autores descobriram que uma ou duas mortes por vez geralmente ocorriam devido a tempestades distantes a centenas de quilômetros de distância.

Em 2008, embora o furacão Bertha estivesse a 1.600 quilômetros de distância, a tempestade matou três pessoas na costa de Nova Jersey e exigiu o resgate de 1.500 salva-vidas em Ocean City, Maryland, durante um período de uma semana.

“A razão pela qual as correntes de retorno são tão mortais é porque todos os outros perigos num furacão têm uma pista visual”, disse Jamie Rome, do centro de furacões, anteriormente.

‒ Doyle Rice e Tina Voyles Bulver

Quando é a temporada de furacões no Atlântico?

A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro.

O pico da temporada é 10 de setembro, de acordo com o Hurricane Center, com pico de atividade de meados de agosto a meados de outubro.

Contribuição: Dinah Voyles Pulver, EUA HOJE; John Callas e Cheryl McCloud, Rede USA TODAY.

