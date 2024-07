Fóssil semelhante a uma salamandra gigante encontrado na Namíbia

Uma equipe de cientistas descobriu um predador de ponta com um crânio de 60 centímetros dominado por caninos gigantes que espreitavam em água doce muito antes dos dinossauros. Um estudo publicado quarta-feira Natureza Nomeia a raça Caysia jennae – Um tetrápode semelhante a uma salamandra, ou vertebrado quadrúpede, que viveu onde hoje é a Namíbia. Seu corpo de 2,5 metros era o maior tetrápode já visto com dedos, e tinha uma cabeça larga e plana em forma de diamante e caninos aumentados e entrelaçados, escreveram os autores. Os fósseis sugerem que era um alimentador de sucção que tinha uma mordida poderosa para capturar presas grandes.

Jason D., co-líder do estudo no Negaunee Integrated Research Center do Field Museum of Natural History em Chicago. Barto disse: “Ele tem caninos enormes, dentes gigantes na frente da boca. Relatório.

Claudia A. da Universidade de Buenos Aires e Bardo. A equipe de pesquisa, liderada por Marsicano, descreveu-o como um “novo tetrápode aquático excepcionalmente grande” que “fornece informações importantes sobre os tetrápodes que habitavam as altas latitudes de Gondwana”, as regiões polares da massa terrestre pré-histórica do sul.

Anthony Romilio, paleontólogo do Laboratório de Dinossauros da Universidade de Queensland, na Austrália, que não esteve envolvido no estudo, escreveu num e-mail que foi uma “descoberta fascinante” que “desafia a crença de que os primeiros animais terrestres (tetrápodes) são encontrado em zonas húmidas produtoras de carvão, muitas vezes perto do equador.”

"Caásia ocorreu mais ao sul do que seus parentes mais próximos que viviam no que hoje é a América do Norte e a Europa", disse ele. "A descoberta nas regiões frias e de alta latitude do sul do antigo supercontinente indica que os primeiros tetrápodes eram mais difundidos e adaptáveis. para um clima diferente do que se pensava anteriormente."

Cristiano A. Sidor, professor de paleobiologia da Universidade de Washington, não fez parte da equipe de pesquisa. escreveu Na natureza, a descoberta ajudou a “preencher uma lacuna no registo fóssil” porque foi encontrada “num lugar e numa época que nenhum paleontólogo teria esperado”.

Esta criatura viveu há cerca de 280 milhões de anos Permiano período, um único continente, Pangeia – e o período que precedeu os primeiros dinossauros em cerca de 40 milhões de anos. Era Tempo de outros predadores, como DimetrodonteUm carnívoro com uma vela nas costas e HelicaprianoUm peixe parecido com um tubarão tem dentes espirais.

Caysia Jennae Mesmo na sua época era uma espécie “arcaica”, disse Burdo, e cerca de 40 milhões de anos depois da extinção da maioria dos seus parentes, no final de uma era glacial, surgiram novas linhagens de animais.