Fontes – Titãs trocam Rams LB Ernest Jones IV

NASHVILLE, Tennessee. – O Tennessee Titans adquiriu Ernest Jones IV em uma negociação com o Los Angeles Rams, que não conseguiu estender o contrato do astro linebacker nesta entressafra, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

Os Rams adquiriram uma escolha de quinta rodada do draft de 2026 e uma escolha de sexta rodada de 2026 e Jones recebeu permissão para buscar uma troca no início desta semana.

Jones preenche uma lacuna para os Titãs, que perderam o linebacker do terceiro ano, Chance Campbell, na temporada, devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior no domingo. Campbell teve um bom acampamento e colocou Jack Gibbons como titular ao lado do agente livre Kenneth Murray Jr.

O grupo de linebackers dos Titans foi duramente atingido por lesões durante o training camp. Cedric Gray, escolhido na quarta rodada, perdeu duas semanas de acampamento devido a uma lesão no ombro relacionada ao nervo, enquanto os veteranos Otis Reese IV e Luke Gifford estão ambos no protocolo de concussão.

Jones, 24 anos, está entrando na última temporada de seu contrato de estreia e ganhará US$ 3,116 milhões em 2024.

Jones liderou o Rams com 145 tackles e 4,5 sacks – ambos os recordes de sua carreira – na temporada passada, seu terceiro com Los Angeles. Escolha da terceira rodada do draft em 2021, Jones tem 320 tackles, 5,5 sacks e três interceptações em sua carreira.

A troca ocorre depois que o gerente geral do Rams, Les Snead, disse em reuniões da liga em março que não assinaria uma extensão de contrato com Jones antes da temporada de Los Angeles.

Ao negociar Jones, os Rams precisarão encontrar um novo jogador defensivo. Questionado na segunda-feira sobre quem ocuparia essa função se Jones fosse negociado, o técnico do Rams, Sean McVay, disse que não poderia responder até que a situação fosse resolvida.

Sarah Barshop da ESPN contribuiu para este relatório.