EUA redistribuirão forças militares no Japão à medida que aumentam as tensões regionais

A América reconstruirá suas forças militares Japão À medida que os dois países avançam para aprofundar a cooperação em segurança, Washington e Tóquio tomaram no domingo um grande passo para modernizar a sua aliança face às crescentes ameaças à segurança na Ásia.

O anúncio surge num momento em que o Japão e os Estados Unidos observam com cautela a China tornar-se cada vez mais agressiva na afirmação das suas disputadas reivindicações territoriais e a Coreia do Norte continuar o seu programa de armas ilícitas.

O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, e os seus homólogos japoneses, Minoru Kihara e Yoko Kamikawa, anunciaram o plano numa declaração conjunta após uma reunião em Tóquio, onde chamaram a “coerção política, económica e militar” da China. Um grande desafio estratégico na região Ásia-Pacífico e além.

A medida poderá irritar Pequim, que tem sido cautelosa com o reforço dos laços dos EUA com aliados regionais numa parte do mundo onde a China procura tornar-se uma potência dominante, dizem os observadores. Mentalidade de bloqueio ao estilo da Guerra Fria.

De acordo com o novo plano, as forças dos EUA no Japão seriam “reestruturadas” num quartel-general de força conjunta, reportando-se ao comandante do Comando Indo-Pacífico dos EUA, “facilitando uma interoperabilidade e cooperação mais profundas em operações bilaterais conjuntas, tanto em tempos de paz como em contingências”. Relatório.

Em abril, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida Ele assumiu a promessa durante uma cúpula em Washington Para “melhorar” as respectivas estruturas de comando e controle para “fortalecer a dissuasão e promover uma região Indo-Pacífico livre e aberta, ao mesmo tempo que pressiona os desafios de segurança regional”.

Os detalhes da implementação serão elaborados em forças-tarefa lideradas pelo Comando Indo-Pacífico dos EUA, disse um alto funcionário da defesa dos EUA antes do anúncio de domingo, acrescentando que não há intenção de integrar as forças japonesas nos comandos dos EUA.

As Forças dos Estados Unidos do Japão (USFJ), com sede na Base Aérea de Yokota, consistem em aproximadamente 54.000 militares estacionados no Japão sob o Tratado de Cooperação Mútua e Defesa de 1960.

“Consideramos este um anúncio histórico nos fortes desenvolvimentos nas nossas relações entre militares ao longo de 70 anos. “O resultado final é que esta é uma mudança transformadora”, disse o funcionário.

“Assim que esta transição estiver concluída, o USFJ terá um papel de liderança direto no planeamento e direção das forças dos EUA, tanto em tempos de paz como em crises potenciais, e fá-lo-ão com as forças japonesas como nunca antes.”

A reestruturação esperada ocorre no momento em que o Japão faz a transição Postura de defesaUm afastamento da constituição pacifista imposta pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, com um plano para aumentar os gastos com defesa para 2% do seu PIB até 2027 e adquirir capacidades contra-ofensivas.

As mudanças confirmaram a centralidade do Japão na estratégia de segurança regional de Washington e o seu esforço para aumentar a coordenação com aliados e parceiros no meio de tensões regionais crescentes – e à medida que entrelaça a segurança na Europa e na Ásia na sequência da guerra na Ucrânia.

A China foi repetidamente mencionada na declaração conjunta, com os ministros delineando preocupações comuns, incluindo o que descreveram como a “intensificação dos esforços de Pequim para mudar unilateralmente a situação” no Mar da China Oriental, as suas “acções ameaçadoras e provocativas” no Sul da China, e a sua “base de apoio para a indústria de defesa da Rússia.”

A China tem sido Impulsionando agressivamente suas reivindicações dentro e mantendo as águas contestadas do Mar da China Meridional Presença estendida Pequim tem reivindicações no Mar da China Oriental, perto das ilhas controladas pelos japoneses. Líderes ocidentais acusaram Pequim de “permitir” a guerra de Moscou na Ucrânia Fornecimento de itens de dupla utilizaçãoUma acusação que Pequim nega.

Os ministros também disseram que o “período de transição política de Taiwan não deve ser usado como desculpa” para ações provocativas através do Estreito de Taiwan. Treinamento militar chinês Pequim está a rodear a democracia autónoma dias depois da posse do novo presidente de Taiwan, em Maio.

Na declaração, eles condenaram os testes de mísseis e os programas de armas nucleares da Coreia do Norte. Rússia-Coreia do Norte aprofunda cooperaçãoIncluindo a “compra de mísseis balísticos e outros itens da Coreia do Norte” pela Rússia para uso na Ucrânia.

A reunião, a primeira em 15 anos, segue-se a uma reunião trilateral entre chefes de defesa dos EUA, Japão e Coreia do Sul no início do domingo – e outro sinal de uma coordenação mais estreita entre os aliados regionais dos EUA.

Chegou quase um ano depois Cimeira Principal entre as três nações hospedadas por Biden em Camp David. A crescente integração trilateral entre os EUA, o Japão e a Coreia do Sul marca uma mudança nas relações regionais, com Seul e Tóquio – aliados de longa data dos EUA – amplamente vistos como tendo deixado de lado a animosidade e a desconfiança históricas para melhor enfrentar as ameaças à segurança partilhadas.

No domingo, os três chefes da defesa comprometeram-se a reforçar a cooperação para combater as “ameaças nucleares e de mísseis” da Coreia do Norte e formalizaram um acordo trilateral que reafirma “a natureza inabalável de uma nova era de cooperação trilateral”, de acordo com uma declaração conjunta.

Irá “institucionalizar” a cooperação de segurança trilateral entre as autoridades de segurança dos seus países, incluindo consultas políticas de alto nível, partilha de informações, exercícios trilaterais e cooperação de intercâmbio de segurança.