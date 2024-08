Equipe de Celine Dion queima Trump em música de rally de ‘Titanic’

A cantora franco-canadense Celine Dion juntou-se aos usuários das redes sociais para condenar o uso de sua canção icônica ‘My Heart Will Go On’ por Donald Trump. Titânico Sexta-feira em seu comício em Montana.

A equipe de gestão de Dion e sua gravadora, Sony Music, foram lançadas Relatório No Instagram na tarde de sábado, ele descartou inequivocamente a playlist da campanha.

“Este aplicativo não é de forma alguma endossado e Celine Dion não endossa este ou qualquer aplicativo semelhante”, disseram eles. escreveu. A equipe de Dion “… realmente esfregou sal na ferida ao incluir aquela música.

O humor da equipe de Trump ao usar uma música sobre um navio afundando onde a maioria dos passageiros morreu não passou despercebido aos usuários das redes sociais, que imediatamente atacaram a campanha do ex-presidente.

“A campanha de Trump está sendo controlada por dentro?” Personalidade do Twitter Mike Sington Ele questionou Em X. “Muitos veem o Titanic como uma metáfora para a campanha de naufrágio de Trump.”

“Que pressentimento!” Outro usuário escreveu. “Você também está se afogando.”

Até líderes eleitos como o deputado Ted Lieu (D-CA), vice-presidente do House Democrata Caucus, zombaram da campanha de Trump.

“Campanha Trump toca música tema do Titanic em pequeno comício em Montana”, Lew Mencionado. “Você não pode fazer isso. 😛”

Trump perdeu para a candidata democrata Kamala Harris nos estados decisivos de Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, de acordo com um novo relatório. O jornal New York Times/ Colégio Siena Enquete Publicado no sábado. Mesmo assim, a sua campanha ainda não afundou, com a liderança de Harris à margem das sondagens.

Outros músicos incluem Rihanna, Elton John e Adele Falado Contra o uso da música deles em seus comícios pelo ex-presidente sem permissão.