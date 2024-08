Empreendedor de tecnologia britânico Mike Lynch encontrado em naufrágio de iate na Sicília

Hewlett-Packard Co. Mike Lynch, ex-CEO da Divisão Autônoma, falou em uma conferência em 25 de abril de 2013.

LONDRES – O corpo do empresário de tecnologia britânico Mike Lynch, 59, foi recuperado dos destroços de um barco que afundou na costa da Sicília, disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNBC na quinta-feira, confirmando uma reportagem anterior da Sky News.

A filha de Lynch, Hannah, pediu para não ser identificada devido à delicadeza da situação, segundo a fonte. Sky News relatado anteriormente Cinco corpos retirados dos destroços foram identificados pela guarda costeira italiana, e Lynch estava entre os mortos.

Lynch, que foi dado como desaparecido na segunda-feira, era um dos 22 passageiros a bordo do super iate Bayesiano, que virou quando ancorou em Porticello, uma pequena vila de pescadores na província italiana de Palermo.

Na quarta-feira, Salvatore Cocina, chefe da agência de proteção civil da Sicília, confirmou à NBC News que cinco corpos foram recuperados dos destroços do barco. A única pessoa confirmada como morta pelas autoridades até agora é o chef canadense-antigua Regalto Thomas.

A CNBC contactou a Guarda Costeira italiana e aguarda uma resposta.

Lynch é o fundador da empresa de software empresarial Autonomy. Lynch se tornou alvo de uma prolongada batalha legal com a Hewlett-Packard depois que a empresa o acusou de inflar o valor da Autonomy em US$ 11,7 bilhões em vendas. A HP reduziu o valor da empresa em US$ 8,8 bilhões um ano após sua aquisição.

Lynch foi absolvido das acusações de fraude em junho, numa vitória surpreendente num tribunal dos EUA, após um julgamento de três meses. Ele enfrentou acusações de fraude eletrônica e conspiração por supostamente conspirar para inflar as receitas da autonomia. Lynch negou qualquer irregularidade e barrou a incorporação do HP Autonomy aos jurados.

Lynch é o fundador da Invoke Capital, uma empresa de capital de risco que apoia startups tecnológicas europeias. Ele se tornou uma voz importante no apoio à indústria de tecnologia do Reino Unido, apoiando grandes nomes como o Cyber ​​​​Security Institute. Darktrace e a empresa de tecnologia jurídica Luminance.