Eleições em Ruanda: Paul Kagame busca quarto mandato como presidente

15 de julho de 2024 Atualizado há 1 hora

O Presidente do Ruanda, Pol Kagame, temido e admirado em igual medida, procura prolongar o seu mandato de 24 anos, enquanto os analistas eleitorais dizem que ele obterá uma vitória esmagadora.

Desde que assumiu a presidência em 2000, dominou todas as eleições com 90% dos votos. Em 2017, venceu com 99% dos votos.

Kagame, 66 anos, enfrenta dois rivais que foram aprovados para concorrer – outros candidatos foram bloqueados pela comissão eleitoral estatal.

O Presidente Kagame tem estado à frente da política ruandesa desde que as suas forças rebeldes tomaram o poder no final do genocídio de 1994, que matou 800 mil tutsis étnicos e hutus moderados.

Desde então, ele tem sido elogiado por supervisionar o dramático renascimento do país e por unificar o país.

“O Ruanda foi basicamente anulado há 30 anos – mas em parte graças à liderança de Kagame e do seu partido no poder, o Ruanda conseguiu construir alguma estabilidade”, disse o Dr. Felix Ndahinda, um estudioso da região dos Grandes Lagos, à BBC.

Mas os seus críticos acusaram Kagame de não permitir qualquer oposição – ao ponto de planear massacres transfronteiriços de dissidentes.

Kagame sempre defendeu firmemente o histórico do Ruanda em matéria de direitos humanos, dizendo que o seu país valoriza as liberdades políticas.

Mas um analista disse à BBC que a eleição foi apenas uma “formalidade”.

De acordo com a Comissão Eleitoral, cerca de nove milhões de pessoas estão registadas para votar e pelo menos dois milhões votam pela primeira vez.

Um vencedor provisório deve ser conhecido na manhã de terça-feira.

Os eleitores elegerão o presidente e 53 membros da câmara baixa do parlamento na segunda-feira, enquanto 27 deputados serão eleitos no dia seguinte.

“Estou muito animada para votar pela primeira vez, mal posso esperar”, disse Silvia Mudoni à BBC.

Para a maioria dos jovens no Ruanda, o Sr. Kagame é o único líder que conhecem.

Enquanto serviu como vice-presidente e ministro da Defesa de 1994 a 2000, foi o chefe de facto do país e é presidente desde 2000.

Dois candidatos da oposição – Frank Habineza do Partido Democrático Verde e o independente Philip Mbayimana – concorreram nas eleições de 2017, onde receberam apenas 1% dos votos.

“Acredito que a democracia é um processo”, disse Habineza ao podcast Focus on Africa da BBC.

“As pessoas ainda têm medo de expressar as suas opiniões. Luto pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa”, disse ele.

Poucos ruandeses o ouvem. Um eleitor disse à BBC que não votaria no atual presidente.

Celestine Mutuesu, 28 anos, apoiou Kagame, mas foi marginalizado por Habineza nesta eleição.

“Ele disse grandes coisas sobre o combate ao desemprego e me pegou”, disse ele.

Mas derrotar o Presidente Kagame pode ser difícil.

Diane Ruwikara, que tem criticado veementemente o presidente, foi impedida de disputar as eleições. Ele foi desclassificado em 2017.

“Ruanda é retratado como um país com uma economia em crescimento. Mas no terreno é diferente. As pessoas não têm o básico como vida, comida, água, abrigo”, disse ele à BBC.

A Comissão Eleitoral afirmou que ele não forneceu os documentos corretos.

Embora o país continue a debater-se com elevadas taxas de desemprego juvenil, é uma das economias que mais cresce em África.

Ao Sr. Kagame é atribuída a notável transformação económica e estabilidade do Ruanda ao longo das últimas três décadas.

O Ruanda é conhecido mundialmente pela sua capital limpa e tem o maior número de mulheres parlamentares do mundo, com 61%.

Ruanda, Inc. Num livro dos autores americanos Patricia Crisafulli e Andrea Redmond, eles descrevem Kagame como um CEO corporativo, e não como um líder político, devido ao seu “desejo de excelência” em todos os sectores do país.

Ele também é um político astuto.

Embora seja frequentemente crítico do Ocidente, tenta cultivar aliados úteis – por exemplo, trabalhando com o Reino Unido num plano agora abandonado para deportar requerentes de asilo para o Ruanda.

O Ruanda está a construir o seu poder de influência na cena internacional, construindo o seu apelo através do desporto, da cultura e do entretenimento.

Mas a diplomacia de Kagame também tem um lado mais difícil.

O Ruanda não negou a acusação e disse à BBC que o governo da RD Congo não tinha vontade política para resolver a crise no seu leste rico em minerais, que tem testemunhado décadas de agitação.

Kagame prometeu durante a campanha proteger o Ruanda da “agressão externa” no meio das tensões com os vizinhos RD Congo e Burundi.

