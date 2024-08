Duas vítimas da antiga erupção vulcânica de Bombaim encontradas com tesouros de ouro

Escavadeiras em Pompéia descobriram recentemente os restos de mais dois Erupção vulcânica antiga Cobriu a cidade romana perdida com cinzas e escombros. Arqueólogos disseram que seus esqueletos foram encontrados dentro do quarto de sua casa, onde teriam ficado presos por estar cheio de lixo.

Os esqueletos pertenceram a um homem e uma mulher. Ele disse Funcionários do Parque Arqueológico de Bombaim anunciaram a escavação em um comunicado à imprensa. A mulher foi encontrada na cama com moedas de ouro, prata e bronze e um par de brincos de ouro, um par de brincos de pérolas e outras joias.

Os arqueólogos descobriram os ossos durante a escavação da Seção IX de Pompéia, onde a arqueologia não foi estudada nos últimos anos. É um dos nove bairros que compõem a antiga metrópole, que chegou a cobrir uma área de 3.200 metros quadrados, ou menos de um acre, no sul da Itália.

Localizada perto de Nápoles e no sopé do Monte Vesúvio, Pompeia foi completamente destruída na agora infame erupção vulcânica de 79 d.C., lembrada como uma das mais mortíferas do género na história conhecida. Os historiadores estimam que 2.000 morreram só em Pompeia, e suspeita-se que o total possa estar próximo de 16.000 quando se consideram as mortes nas cidades vizinhas.

Foram descobertos os restos mortais de outras duas vítimas da erupção vulcânica de Pompéia, Reggio IX, um homem e uma mulher… Publicado por Pompéia – Parque Arqueológico Naquele dia Segunda-feira, 12 de agosto de 2024

Ele entrou em erupção quando material vulcânico entrou em erupção a 16 quilômetros do Monte Vesúvio. Durante cerca de 12 horas depois, o vulcão expeliu uma montanha de cinzas e fluxo piroclástico – uma corrente de gás quente e material vulcânico que viaja rapidamente para o solo a partir de uma erupção – para a área abaixo, soterrando aldeias vizinhas como Pompeia e Herculano. Até 6 metros de detritos cobriram algumas áreas, misturando-se com as cinzas para congelar Pompéia no tempo com o passar dos séculos.

Os arqueólogos aprenderam muito sobre a vida na cidade romana desde o início das escavações, há centenas de anos, e os residentes de Pompeia eram relativamente ricos. Seus vestígios descobertos anteriormente sugerem que ele valorizava a arte, a arquitetura ricamente ornamentada e uma série de outras sutilezas.

Tal como muitas estruturas encontradas noutros locais de Pompeia, a casa na Região IX, onde os arqueólogos encontraram as duas vítimas mais recentes, era arquitectonicamente complexa, e as autoridades disseram que a sala foi usada como quarto temporário enquanto outra parte da casa estava em construção. Os arqueólogos acreditam que os dois se barricaram na sala para esperar que a chuva contínua de cinzas do Vesúvio eventualmente engolisse os quartos ao redor da casa.

Mas as vítimas não conseguiram escapar e morreram quando o fluxo piroclástico avançou e as enterrou, disseram as autoridades.

Pompéia é hoje um parque arqueológico ativo e Patrimônio Mundial da UNESCO. Num comunicado traduzido do italiano, o diretor do parque, Gabriele Zugtrigel, disse que estudar estas últimas vítimas oferece oportunidades para recolher “dados antropológicos inestimáveis” sobre a antiga Pompeia e as pessoas que lá viviam.